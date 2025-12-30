Med i jabukovo sirće pijte svako jutro na prazan stomak, zaboravićete na infekcije i mnoge bolesti

Ako konzumirate med i jabukovo sirće u njihovom neprerađenom, sirovom obliku, uživaćete brojne zdravstvene prednosti.
Kad ove dve namirnice sastavite zajedno, rezultati postaju još pozitivniji. Pored toga, upotreba slatkog meda čini ukus pića još prijatnijim.
Sirovi med i jabukovo sirće deluju blagotvorno zbog svojih sposobnosti za odbranu od infekcija i tretiranju različitih okolnosti koji utiču na bolji kvalitet života.
Zdravstvene blagodeti od mešavine jabukovog sirćeta i meda
- Bolje zdravlje i eliminisanje bola u zglobovima (dobro za bol artritisa)
- Eliminisanje kiseline i olakšanje od gorušice
- Poboljšanje digestivnog zdravlja, uključujući probleme opstipacije
- Gubitak težine
- Smanjuje nivo holesterola i snižava krvni pritisak
- Ublažava upalu grla
- Više energije
- Mladalački izgled i bolje stanje kože
- Lek za loš zadah
- Smanjenje upale
Prednosti ovog napitka mogu se objasniti na osnovu hemijskih osobina sastojaka i interakcije sa telom. Mnogi stručnjaci veruju da postajemo bolesni kada naše telo preterano poveća kiselost (pH ispod 7).
Sirće je prirodno kiselo, ali kada se konzumira, postaje alkalno. Med, takođe, ima nisku pH, ali podiže baznost tela u momentu konzumiranja.
Ove dve supstance su savršen način da se organizam otarasi prekomerne kiselosti usled stresnog načina života i konzumiranja nezdravih namirnica i pića. Naša tela funkcionišu na najbolji i najzdraviji način kada je pH vrednost tela između 7,0 i 7,4, blago alkalna.
Kako da napravite napitak od jabukovog sirćeta i meda
- 1 kašičica sirovog meda
- 1 kašičica jabukovog sirćeta (ako možete da tolerišete ukus, povećati dozu na 1 veliku kašiku)
- 1 čaša tople vode
Možda ćete se prvobitno boriti sa jakim ukusom u ustima, ali kada osetite blagodeti, najverovatnije ćete želeti da se držite recepta.
Najbolje je mešavinu piti na prazan stomak, ujutro. Konzumirajte ga na oko 20-30 minuta pre jela. Budite dosledni i koristite ga svakodnevno.
Neki predlažu povećanje unosa na dva, ili čak tri puta dnevno, u zavisnosti od vaših potreba i tolerancije za ukus.
Jabukovo sirće može biti u interakciji sa diureticima, laksativima i lekovima za dijabetes i bolesti srca, pa ako planirate da ga koristite svakodnevno obratite se lekaru da bi se izbegle interakcije sa lekovima koje uzimate
(Stvarukusa)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com