Mediteranska ishrana protiv dijabetesa. Da li je mediteranska dijeta najbolja?

Dijabetes tipa 2 sve je češći u današnje vreme. Iako nekad nema spoljne simptome, ovaj tip dijabetesa može dovesti do drugih ozbiljnijih stanja kao što su oštećenje krvnih sudova, bolesti srca, prestanak rada bubrega, slepilo, amputacija donjih udova i rana smrt. Zdrava ishrana mnogo može da doprinese smanjenju rizika od ove bolesti. Mediteranska ishrana protiv dijabetesa prednjači.

Kao što loša ishrana može da izazove dijabetes tipa 2, tako i zdrava ishrana može da spreči pojavljivanje ovog tipa dijabetesa.

Mediteranska ishrana protiv dijabetesa

Studija se bavila jednom od najpopularnijih dijeta modernog doba – mediteranskom dijetom i mediteranskom ishranom protiv dijabetesa tipa 2. Ovo je zanimljiv izbor „zdrave“ dijete, jer sadrži dosta masti. Dijete koje ne sadrže malo masti uglavnom se smatraju nezdravim. Ali glavne masti u mediteranskoj ishrani ne dolaze od mesa, već od maslinovog ulja i koštunjavog voća. Možda je baš zato ova dijeta zdravija od ostalih.

Glavne osobine mediteranske ishrane:

velike količine maslinovog ulja umesto putera i životinjskih masti

sosovi bogati crnim i belim lukom i paradajzom

dosta voća i povrća i koštunjavog voća

belo meso i riba kao zamena za crveno i prerađeno meso

ne previše slatkiša i pudinga

Druga stvar koju znamo o dijabetesu tipa 2 jeste da se češće javlja kod osoba sa prekomernom težinom ili kod veoma gojaznih osoba. Osobe koje imaju dijabetes mogu sprečiti štetnost dijabetesa po organizam mršavljenjem. Mršavljenje ipak nije jednostavno i često se dešava da je menjanje načina života i navika toliko teško da ljudi odustaju. Ova studija se zbog toga bavila samo uticajima promene ishrane bez ikakvih drugih pokušaja da se izgubi težina.

U studiju je bilo uključeno 3.500 ljudi koji su bili podeljeni u tri grupe. Prva grupa je pratila program mediteranske ishrane sa dodatnom porcijom ekstra devičanskog maslinovog ulja svakog dana. Druga grupa je pratila program mediteranske ishrane sa dodatnom porcijom koštunjavog voća svakog dana. Treća grupa je savetovana o malo masnoj ishrani, ali nije postojao plan ishrane.

Sve osobe koje su učestvovale imale su najmanje 55 godina i ocenjeno je da je kod njih rizik od srčanih bolesti veliki, iako niko od njih nije bolovao od dijabetesa. Nakon četiri godine, naučnici su proverili koliko osoba u ovim grupama boluje od dijabetesa.

Na kraju studije

nešto manje od 7 od 100 ljudi koji su pratili program mediteranske ishrane sa dodatnim maslinovim uljem dobilo je dijabetes tipa 2

između 7 i 8 osoba od 100 koji su pratili program ishrane sa dodatnim koštunjavim voćem dobilo je dijabetes tipa 2

nešto manje od 9 od 100 ljudi koji su savetovani o ishrani sa malo masti dobilo je dijabetes tipa 2

osobe koje su pratile program mediteranske ishrane mnogo su lakše pratile program od onih koji su savetovani o generalno malo masnijoj ishrani

Koliko je pouzdano ovo istraživanje?

Ovo je relativno velika studija koja je trajala u dužem vremenskom periodu, tako da bi trebalo da bude relativno pouzdana. Ipak, osobe koje su bile uključene u studiju bile su iz starije grupe ljudi i svi su bili bele puti. Zato ne možemo sa sigurnošću da kažemo da bi ovakva dijeta dobro delovala na ljude različitih uzrasta i etničkih grupa (poznato je da su osobe iz južne Azije sklone dijabetesu).

Zaključak

Ova studija naglašava da mediteranska ishrana može pomoći u izbegavanju dijabetesa tipa 2. Prethodna istraživanja kažu da je takođe redovna fizička aktivnost veoma korisna u ovim slučajevima. I to nije sve.

Istraživanja potvrđuju da osobe koje već boluju od tipa 2 dijabetesa mogu imati velike koristi od vežbanja i zdrave ishrane i da to može uticati na smanjenje rizika od drugih bolesti.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

