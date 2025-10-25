Među najzdravijim biljkama na svetu: Srbi je zovu sirotinjskom, a u Americi košta pravo bogatstvo!

Kako je reč o biljkama, nauka tvrdi da postoji jedna koja se svrsta međi najzdravije

Ona je dostupna tokom cele godine, uglavnom su se njom prehranjivali siromašni. To je bilo jedino što su mogli da nađu u prirodi.

Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da se biljka raštan, ili negde poznat kao raštika, smatra se jednom od najzdravijih biljaka.

Raštan obiluje i kalijumom, cinkom, manganom, magnezijumom, fosforom i gvožđem, beta-karotenom (vitamin A), luteinom i vitaminima B, C, E i K. Takođe, bogata je i omega-3 masnim kiselinama i triptofanom koji reguliše san.

Koji su benefiti?

Uz sve ove blagodati za ljudski organizam, ova biljka je i niskokalorična namirnica pa bi se svakako na našem meniju trebala naći znatno češće. Naime, 100 grama raštana sadrži samo 30 kalorija i bogata je vlaknima. Odličan je izbor za detoksikaciju organizma, posebno nakon praznika i kalorične hrane

Kuvajte je na pari ili u vrućoj vodi, ali nemojte je prekuvati kako ne bi izgubila važne nutrijente. Kada se prekuva, postaje gorka, a osim supe, variva i sl., možete pripremiti i sarmu s listovima raštana. Za ovo jelo birajte mlade listove.

O raštanu je pisao Njujork tajms

Da je to starinsko mediteransko povrće popularno u svetu svedoči činjenica da je prestižni Njujork tajms raštan svrstao među najzdravije i najskuplje namirnice. Bašt zbog njenih izuzetnih nutritivnih i lekovitih svojstava obožavaoci izdvojiti i do 100 dolara. Na američkim jelovnicima pravi bum doživela je ova biljka u poslednjih deset godina, a kao neizostavan deo jelovnika preporučuju je brojni stručnjaci. Ali pomalo zaboravljeni raštan vraća se i u naše restorane.

