Među najzdravijim na svetu: Srbi ovu biljku zovu sirotinjskom, a u Americi košta pravo bogatstvo!

Kako je reč o biljci koja je dostupna tokom cele godine, uglavnom su se njom prehranjivali siromašni, jer je to jedino što su mogli da nađu u prirodi.

Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da se raštan, ili negde poznat kao raštika, smatra se jednom od najzdravijih biljaka.

Raštan obiluje i kalijumom, cinkom, manganom, magnezijumom, fosforom i gvožđem, beta-karotenom (vitamin A), luteinom, zeaksantinom, vitaminima B, C, E i K kao i omega-3 masnim kiselinama i triptofanom koji reguliše san.

Uz sve ove blagodati za ljudski organizam, raštan je i niskokalorična namirnica pa bi se svakako na našem meniju trebala naći znatno češće, 100 grama raštana sadrži samo 30 kalorija i bogata je vlaknima. Odličan je izbor za detoksikaciju organizma, posebno nakon praznika i kalorične hrane

Kuvajte je na pari ili u vrućoj vodi, ali nemojte je prekuvati kako ne bi izgubila važne nutrijente i postala gorka, a osim supe, variva i sl., možete pripremiti i sarmu s listovima raštana. Za ovo jelo birajte mlade listove.

O raštanu je pisao Njujork tajms

Da je to starinsko mediteransko povrće popularno u svetu svedoči činjenica da je prestižni Njujork tajms raštan svrstao među najzdravije i najskuplje namirnice za koju će zbog njenih izuzetnih nutritivnih i lekovitih svojstava obožavaoci izdvojiti i do sto dolara. Na američkim jelovnicima pravi bum doživela je ova biljka u poslednjih deset godina, a kao neizostavan deo jelovnika preporučuju je brojni stručnjaci. Ali pomalo zaboravljeni raštan vraća se i u naše restorane.

