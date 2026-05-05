Ako vidite ove mehuriće u kafi, odmah je prospite: To nije pena, to je nešto najgore za vaš želudac

Mehurići u kafi nisu uvek znak svežine. Naučite da prepoznate kada vas šolja vara i odmah promenite naviku jutarnjeg ispijanja.

Jutarnja šolja izgleda savršeno, a onda primetite nešto čudno na površini. Sitni, gusti mehurići u kafi koji ne pucaju, nego se gomilaju uz ivicu šolje.

Mnogi misle da je to znak prave, sveže kafe. Greška. Takva pena često otkriva da pijete napitak koji direktno napada sluzokožu želuca.

Šta zapravo znače mehurići u kafi

Pravu penu prepoznajete po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se polako sleže. Ipak, ako se na površini zadrži debeo, beličast sloj sa krupnim mehurićima, budite oprezni.

To je najčešće znak da je kafa stara i užegla ili da je voda prilikom pripreme prevrela, što direktno kvari kvalitet napitka.

Kako pena na kafi otkriva starost zrna

Kada zrna stoje mesecima, dragocena ulja u njima oksidiraju i kafa postaje užegla.

Upravo tada se stvara ona sumnjiva, sapunasta pena koja je jasan signal da će vaš stomak reagovati.

Zbog toga se često javljaju peckanje i mučnina već nakon prvog gutljaja, jer takav napitak više nema svoja korisna svojstva.

Zašto su loši mehuri na kafi opasni za želudac

Užegla ulja u kafi oslobađaju jedinjenja koja direktno iritiraju osetljivu sluzokožu stomaka.

Kada se to spoji sa kofeinom, dolazi do prekomernog lučenja kiseline koja stvara ozbiljne neprijatnosti.

Gorušicu, nadutost i bolove često pripisujemo svakodnevnom stresu, a oni zapravo dolaze pravo iz vaše šolje.

Osobe sa osetljivim varenjem ove posledice osete gotovo odmah, jer telo jasno signalizira da mu taj napitak ne prija.

Prema istraživanju o uticaju kafe na probavni sistem objavljenom u časopisu „Nutrients“, analiza efekata kafe na gastrointestinalni trakt pokazuje da određena jedinjenja u kafi mogu pojačati lučenje kiseline i ubrzati pražnjenje želuca, što kod osetljivih osoba izaziva tegobe.

Da li su mehurići u kafi uvek znak pokvarene kafe

Ne. Tanak sloj sitne, smeđe-zlatne pene koji se brzo povuče sasvim je normalan i poželjan. Problem nastaje kada je pena bela, krupna i uporna, jer to ukazuje na užegla zrna ili lošu vodu.

Tri jasna znaka da je vreme da prospete šolju

Pena je beličasta i podseća na sapunicu, sa krupnim mehurima koji ne pucaju.

Iz šolje se širi blago kiseo ili užegao miris, umesto pune arome pržene kafe.

Posle prvog gutljaja osetite peckanje u grlu ili gorak metalni ukus.

Kako da izbegnete loše mehuriće u kafi

Nekoliko sitnih navika menja celu priču. Kupujte manja pakovanja i trošite ih u roku od mesec dana. Čuvajte zrna u nepropusnoj posudi, dalje od svetla i vlage. Nikada ne držite kafu u frižideru jer upija mirise i vlagu.

Vodu kuvajte do tačke ključanja, pa sačekajte petnaest sekundi pre nego što je sipate.

Džezvu i filter perite posle svake upotrebe, jer talog brzo užegne.

Birajte kafu sa jasno označenim datumom prženja, ne samo rokom trajanja.

Mali trik koji menja ukus

Pre nego što sipate vodu, lagano protresite džezvu sa mlevenom kafom da se zagreje. Aroma se otvara, a sumnjiva pena se ređe pojavljuje. Sveža kafa diše, stara se davi u sopstvenim uljima.

Kada potražiti savet lekara

Ako vam se nakon kafe redovno javljaju gorušica ili neprijatni grčevi, važno je da znate da problem nije uvek u samim zrnima.

Ponekad ovi simptomi ukazuju na povišenu kiselost ili početnu upalu sluzokože koju ne smete ignorisati.

Savet je da smanjite broj dnevnih šolja, pređete na blaže mešavine i obavezno potražite savet lekara ako tegobe potraju duže od dve nedelje.

Vaše telo vam šalje signale, a na vama je da ih prepoznate na vreme i sačuvate svoje zdravlje.

Pena na kafi i prazan stomak

Ispijanje kafe natašte pojačava sve negativne efekte. Pojedite makar parče hleba ili kašiku jogurta pre prve šolje. Tako štitite želudac i smanjujete šansu da vas loši mehurići na kafi izbace iz takta celog dana.

Kako da znam da li je kafa užegla

Pomirišite zrna ili mleveni prah. Ako umesto pune arome osetite kiseo, mastan ili sapunast miris, kafa je užegla i bolje je bacite.

Da li espreso krema spada u loše mehuriće

Ne. Espreso krema je gusta, zlatno smeđa i ujednačena. Loši mehurići su beli, krupni i dugo stoje na površini.

Koliko dugo traje sveža mlevena kafa

Mlevena kafa zadržava punu aromu oko dve nedelje od otvaranja, pod uslovom da je čuvate u zatvorenoj, suvoj posudi van frižidera.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com