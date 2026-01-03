Melem za creva i savršen rad stomaka: Moćni napitak koji čisti telo od toksina i smanjuje nadimanje

Moćni napitak od ovih sastojaka je koristan za probavu, melem za creva. Omogućuje savršen rad stomaka, izbacuje otrove i smanjuje nadutost.

Ujedno će i umiriti stomak i poboljšati varenje. Ovaj melem za creva reguliše probavu, eliminiše toksine i višak tečnosti.

Nadutost posle jela i osećaj da hrana stoji u želucu “poput kamena”, osećaj težine posle obilnijih obroka, gorušica, mučnina ili opstipacija, samo su neki od brojnih simptoma kod ljudi koje muče problemi sa varenjem.

Na svu sreću, tu je napitak koji reguliše probavu, melem za creva podstiče eliminaciju toksina i viška tečnosti iz organizma i smanjuje nadutost.

Potrebno je:

1 l vode

koren đumbira (oko 4-5 cm)

5 lovorovih listova

2 crvena grejpfruta

1 limun

1 limeta

Đumbir očistite od kore, pa ga iseckajte na manje komade i stavite u vodu. Dodajte lovor i stavite da proključa, pa kuvajte 7-8 minuta.

Tečnost sklonite sa vatre, ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, pa dodajte sveže ceđene sokove limuna, limete i grejpfruta. Ukoliko nemate limetu, stavite sok dva limuna.

Dobićete nešto više od litre napitka koji možete da pijuckate u toku čitavog dana. Već posle nekog vremena osetićete da je nadutost smanjena i da „težine“ u stomaku nema.

(Ona.rs)

