Melem za creva i savršen rad stomaka: Ovaj čudotvorni napitak smanjuje nadutost i čisti telo od toksina

Napitak od ove mešavine pravi je melem za creva i besprekoran rad stomaka. Korisno je sredstvo za dodatak zdravoj ishrani.

Nadutost posle jela i osećaj da hrana stoji u želucu “poput kamena”, osećaj težine posle obilnijih obroka, gorušica, mučnina ili opstipacija, samo su neki od brojnih simptoma kod ljudi koje muče problemi sa varenjem.

Srećom, tu je napitak koji reguliše probavu, podstiče eliminaciju toksina i viška tečnosti iz organizma i smanjuje nadutost, odnosno dovodi rad stomaka u normalu.

Potrebno je:

1 l vode

koren đumbira (oko 4-5 cm)

5 lovorovih listova

2 crvena grejpfruta

1 limun

1 limeta

Đumbir očistite od kore, pa ga iseckajte na manje komade i stavite u vodu. Dodajte lovor i stavite da proključa, pa kuvajte 7-8 minuta.

Tečnost sklonite sa vatre, ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, pa dodajte sveže ceđene sokove limuna, limete i grejpfruta. Ukoliko nemate limetu, stavite sok dva limuna.

Dobićete nešto više od litre napitka koji možete da pijuckate u toku čitavog dana. Već posle nekog vremena osetićete da je nadutost smanjena i da „težine“ u stomaku nema.

(Ona.rs)

