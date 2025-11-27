Melem za creva i savršen rad stomaka: Ovo su idealne namirnice koje omogućavaju bolju probavu

Spisak idealnih namirnica je dugačak, ali najbolji melem za creva mogu da budu banane, suve šljive, lan, jogurt i aloja, koje pomažu probavu.

Idealne zdrave namirnice mogu da vam pomognu da se oslobodite raznih tegoba. Melem za creva koji otklanja probleme u vezi sa probavom predstavljaju banane, suve šljive, lan, jogurt, aloja i još neke.

Brojni su uzročnici koji mogu dovesti do poremećaja u normalnom radu digestivnog sistema. Njihov spisak je dugačak, a tu su između ostalog i putovanja, nekvalitetne životne navike, preterano mirovanje…

Na pogoršanje simptoma utiču preteran unos masnoća, preosetljivost na laktozu, sorbitol i fruktozu, prejedanje, neredovno i prebrzo jedenje i prekomeran unos alkohola, kafe i gaziranih pića.

Bol i nelagoda u želucu i stomaku mogu se eliminisati, ili makar ublažiti redovnim konzumiranjem sledećih namirnica.

1. Banane

Zbog mekanog sadržaja i brojnih vitamina i minerala koje sadrži, ovo voće koristi se kao efikasan prirodni lek i melem za creva. Naime, jedna prosečna banana ima oko 110 kalorija, bogata je vlaknima, sadrži pektin koji pospešuje rad creva, a hranljivi sastojci iz ovog voća pružaju osećaj sitosti i podstiču probavu.

2. Suve šljive

Suve šljive vekovima imaju reputaciju laksativa i to sasvim opravdano. Ove dragocene voćke obiluju vlaknima koja su i te kako značajna za dobru probavu i redovnu stolicu. Upravo zbog toga suve šljive su pogodne kod različitih stomačnih tegoba.

3. Lan

Ukoliko imate problema sa zatvorom, u ishranu bi trebalo da uvrstite i lan koji je izuzetno moćan kada je zatvor u pitanju. Idealan je jer u isto vreme sprečava prebrzo pražnjenje i omogućava crevima da pokupe što više hranljivih materija.

4. Jogurt

Digestivni trakt sadrži bakterije koje su važne za metaboličke funkcije, jer podstiču varenje. Održavanje ovih bakterija u ravnoteži je od suštinskog značaja za dobro zdravlje.

Jogurt je jedan od najboljih, ali i najpoznatijih izvora probiotika, dobrih bakterija koje mogu poboljšati vaše zdravlje.

5. Aloja

Osim što ne iritira želudac i ne uznemirava varenje, ova lekovita biljka izuzetno povoljno deluje na crevnu peristaltiku. Svaki put kad se suočite sa otežanim pražnjenjem creva ili višednevnim zatvorom, pojedite komadić gela iz sveže biljke – uspešno ćete rešiti problem koji vas muči.

