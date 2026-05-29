Melem za creva s razlogom, lagano i ne nadima: starinsko jelo koje su naše bake spremale uveče kad telo više nema snage

Melem za creva, gusta starinska čorba od pirinča i šargarepe, smiruje stomak posle teškog dana. Probajte večeras, neće vam biti žao.

Posle dvanaest sati na nogama, poslednje što vam treba je masna večera koja sedi u stomaku do jutra. Ovo jelo zovu melem za creva s razlogom.

Gusta čorba od pirinča, šargarepe i malo domaće supe, kakvu su bake spremale kad neko u kući nije bio dobro, vraća snagu za pola sata. Trik je u tome što se pirinač ne kuva u vodi, nego u bistroj supi, pa otpušta skrob koji oblaže želudac.

Zašto baš ova starinska čorba, a ne neka druga supa

Razlika je u teksturi. Klasična pileća supa je providna i prolazi kroz vas. Ova starinska čorba je gusta, skoro kremasta, i ostaje u stomaku taman koliko treba da vas zasiti, a da ne optereti varenje.

Pirinač upija sve mirise, šargarepa daje prirodnu slatkoću, a kašika maslaca na kraju zaokružuje ukus bez teškog osećaja u stomaku.

Stariji ljudi su znali jednu stvar koju smo zaboravili. Posle napornog dana, telu ne treba protein, treba mu toplo i lako. Zato se ovaj melem za creva s razlogom generacijama spremao uveče, nikada za ručak.

Šta vam treba za dve porcije

litar bistre domaće supe (pileće ili goveđe)

šolja okruglog pirinča

dve srednje šargarepe, sitno seckane

jedan manji crni luk

kašika maslaca

so, biber, peršun

Kako da spremite jelo za creva za dvadeset minuta

Propržite sitno seckani luk na maslacu dok ne postane staklast, nikako braon. Dodajte šargarepu i mešajte dva minuta. Sipajte supu, pustite da provri, pa dodajte opran pirinač. Smanjite vatru na minimum i poklopite. Posle petnaest minuta pirinač će biti mekan, a čorba gusta kao kaša. Probajte, dosolite ako treba, pa pospite svežim peršunom.

Greška koju većina pravi: stave previše pirinča misleći da će biti sitiji. Rezultat je teško, lepljivo jelo koje vas uspava na kauču. Šolja pirinča na litar supe, ni gram više.

Da li je ova domaća supa za creva dobra i za decu

Jeste. Lagana je, nema ljutih začina i sastojaka koji nadimaju. Mnoge majke je daju mališanima posle stomačnog virusa jer pirinač pomaže kod proliva. Za odrasle posle teškog dana, ovo je jedna od najlakših večera koje možete spremiti.

Ako želite da dublje razumete kako lagana jela bogata skrobom utiču na varenje i mikrofloru, pogledajte pregledni rad objavljen u časopisu „Nutrients“ o vezi između rastvorljivih ugljenih hidrata i zdravlja creva.

Mali trik koji menja sve

Pre nego što sklonite šerpu sa vatre, ubacite jedan ceo režanj belog luka i ostavite ga pet minuta poklopljeno. Izvadite ga pre serviranja. Dobijete suptilan ukus i blagi antibakterijski efekat, bez ljutine koja smeta stomaku. Ovo jelo za creva tako postaje još bolji izbor za dane kad ste potpuno iscrpljeni.

Probajte večeras umesto sendviča pred spavanje. Jutro je drugačije, garantovano. A koje starinsko jelo vama vraća snagu kad nemate volje ni za šta, ono kojeg se sećate iz bakine kuhinje

Koliko dugo se čuva ova čorba u frižideru

Najviše dva dana u zatvorenoj posudi. Pirinač s vremenom upija svu tečnost, pa drugog dana dodajte malo supe pri zagrevanju

Može li se spremiti bez mesne juhe

Može, samo zamenite povrtnom supom od šargarepe, celera i peršuna. Ukus je blaži, ali jelo ostaje jednako lagano za stomak

Da li se ovaj melem za creva jede topao ili vruć

Topao, nikako vruć. Previše vruća tečnost iritira sluzokožu želuca i poništava smirujući efekat čorbe

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

