Melem za pluća, srce, probavu, kosti: Lekovitije povrće ne postoji, jedite je češće i bićete zdravi kao dren!

Osim što je ukusna, bundeva je i veoma hranljiva i povezana sa mnogim zdravstvenim benefitima.

Osim što je ukusna, bundeva je i veoma hranljiva i povezana sa mnogim zdravstvenim benefitima.

Bundeva ima oko 90 posto vode, a sadrži i niz dragocenih sastojaka poput belančevina, ugljenih hidrata, masti, vitamina A, C, B1, B2, B3, B6, niacina, folne kiseline, minerala (kalijum, fosfor, kalcijum, gvožde), oligo i mikro elemenata, pektina i celuloze.

Melem za pluća i srce

Zbog svega navedenog odlična je za prevenciju mnogih oboljenja, a naročito je blagotvorna u ovim slučajevima:

Bundeva je melem za pluća i disajne puteve. Istraživanje spovedeno u Kini je pokazao da osobe koje redovno jedu bundevu imaju 27 posto manje šansi za razvoj raka pluća, a sve to zahvaljujući velikoj količini beta karotena, koji se u organizmu pretvara u vitamin A.

Brojna istraživanja su pokazala da upravo hrana bogata beta karotenom može da smanji rizik od određenih vrsta raka, kao i da zaštiti od srčanih bolesti.

Zbog velikog sadržaja vlakana i niske kalorijske vrednosti odlična je namirnica za sve one koji žene da izgube na težini. Sadrži i pektine, celulozu, kao i druga biljna vlakna, što je čini lako varljivom. Masnoća gotovo da nema, a u 100 grama bundeve nalazi se samo tridesetak kalorija.

Drugi zdravstveni benefiti bundeve

Ako se bundeva redovno koristi može da spreči prerano starenje organizma, nastanak kardiovaskularnih bolesti, stvaranje katarakte.

Dobar je saveznik u borbi protiv osteoporoze zahvaljujući obilju cinka.

Bundeva reguliše varenje hrane, deluje kao laksativ pa se preporučuje za suzbijanje zatvora.

Preporučuje se ljudima koji pate od depresije zbog visokog procenta aminokiseline L- triptopan. Ova kiselina podstiče izlučivanje serotonina u organizam, i izaziva dobro raspoloženje i osećaj sreće.

Plod bundeve se u narodnoj medicini preporučuje kao diuretik za izbacivanje suvišne vode iz organizma, naročito kod ljudi obolelih od reume, gihta, zapaljenja bubrega i bešike.

Bundevu mogu da jedu i dijabetičari pod uslovom da je ne zaslađuju, kao i osobe sa oboljenjima želuca i tankog creva.

Odlično se pokazala i kod osoba koje pate od kožnih oboljenja, a naročito od psorijaze.

Sok od bundeve se preporučuje osobama koje pate od bubrežnih i kardiovaskularnih bolesti.

Od bundeve se pravi i ulje koje se naročito preporučuje muškarcima, u očuvanju zdravlja prostate.

Za lečenje rana, opekotina ili ispucale kože narodna medicina preporučuje da se bolno mesto namaže ovim uljem.

