Merilin Monro pila je ovaj napitak svako jutro: Verovala je da je to tajna njene lepote!

Merilin Monro bila je jedna od najlepših žena sveta, a svako jutro je pila jedan poseban napitak!

„Sumnjam da bi bilo koji lekar mogao preporučiti hranljiviji doručak za zaposlenu devojku poput mene“, pričala je Merlin Monro

Iako je bila poznata po svom izgledu i glumačkim veštinama, možda niste znali da Merilin Monro uživala u kuvanju. Međutim, zbog brojnih obaveza nije imala vremena za pripremu složenih recepata, pa je preživljavala na brzim i lakim obrocima sa visokim sadržajem proteina, koji su joj davali neophodnu energiju.

Šta je Merilin Monro doručkovala?

Tako je svako jutro doručkovala toplo mleko sa sirovim jajima. U članku o njenim navikama u ishrani i režimu vežbanja objavljenom u časopisu Pageant 1952. godine, najslavnija plavuša Holivuda otkrila je da svako jutro pre tuširanja zagreva mleko na ringli koju je držala u svojoj sobi.

„Kada je mleko vruće, razbijem dva sirova jajeta, umutim ih viljuškom u mleko i pijem dok se oblačim“, rekla je ona.

Takođe bi dodala multivitaminsku tabletu svom doručku.

Večera je uvek bila obilna

Monro nikada nije spomenula šta je ručala, pa se pretpostavlja da je to bio obrok koji je preskočila. Ali za večeru bi se počastila mesom, od kojih je najviše volela odreske, jagnjeće kotlete i džigericu sa lokalne pijace.

„Pečem meso u električnoj rerni i jedem ga sa nekoliko sirovih šargarepa“, objasnila je ona.

Inače, mnogi izbegavaju sirova jaja zbog bakterije salmonele, ali mešavinu sirovih jaja i proteinskih šejkova već godinama konzumiraju bodibilderi. Zašto? Veruju da na taj način jačaju mišiće.

