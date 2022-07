„Milion razloga“ zašto svaki dan treba jesti papriku, melem za celo telo

Paprika je bogata mnogim hranljivim materijama, izuzetno je snažan čuvar zdravlja i borac protiv mnogih bolesti.

Štiti srce, oči, pluća

Iako su danas paprike dostupne tokom cele godine, leto je njihova prava sezona sazrevanja i tada su najboljeg ukusa i sadrže najviše hranljivih materija. Najzdravije i najukusnije su one jarkih i živih boja, njihova kožica treba da bude čvrsta i kompaktna, a stabljika zelena – to je znak da su sveže. Pri kupovini posebno treba obratiti pažnju na to da nisu smežurane i da nemaju mekane delove ili druga oštećenja. Koliko god je to moguće, birajte paprike koje nisu hemijski tretirane, kako biste svom telu pored zadovoljstva ukusa obezbedili i sigurnu porciju zdravlja.

Paprika je cenjeno povrće, može se koristiti sveža, sušena ili konzervisana, u bilo kom obliku je veoma korisna za organizam, a lista bolesti na koje utiče je duga. Ipak, najbolja je i najzdravija sveža, kada nije termički obrađena, a njen mesnati deo se smatra lekovitim. Karotenoidi, koji su odgovorni za jarku boju paprike, pružaju telu snažnu zaštitu od oksidativnog oštećenja izazvanog slobodnim radikalima.

Istraživanja su pokazala da likopen i beta-kriptoksantin iz paprike poboljšavaju zdravlje srca i pluća, dok lutein i zeaksantin štite zdravlje očiju. Odličan su izvor vitamina C, pa se zbog njegove visoke koncentracije preporučuju kao obavezan dodatak ishrani za jačanje imuniteta.

Zahvaljujući obilju vitamina C i beta-karotena, mogu pružiti kvalitetnu zaštitu od razvoja katarakte. Istraživanja su pokazala da ljudi koji su jeli veće količine povrća, uključujući paprike, imaju znatno manji rizik od razvoja katarakte. Ovo povrće takođe štiti oči od makularne degeneracije, koja je glavni uzrok slepila kod odraslih, zbog visoke koncentracije karotenoida luteina i zeaksantina.

Afrodizijak

Paprika je dobar izvor vitamina E, kojem se pripisuju antikancerogena svojstva, a bogata je i drugim hranljivim materijama korisnim za zdravlje. Među najvažnijima se izdvaja vitamin K koji ima značajnu ulogu u izgradnji kostiju, vitamini B1 i B2 koji su odgovorni za proizvodnju energije, a od mineral ima najviše kalijuma, fosfora i gvožđa.

Takođe se veruje da je paprika, posebno ljuta, savršen afrodizijak jer budi raspoloženje i strast, a to se pripisuje činjenici da ljuta paprika ubrzava rad krvotoka.

Ljuti ukus paprike je zbog sastojka koji se zove kapsaicin. Što više kapsaicina ima, to je ljuća. Kapsaicin ima antiseptički efekat i sprečava razvoj bakterija u digestivnom sistemu.

Deluje kao antidepresiv

Sastojci paprike deluju na naš organizam kao efikasan antidepresiv i štite od posledica stresa, ublažavaju nesanicu, loše raspoloženje i letargiju. Paprika deluje i kao antiseptik, diuretik, efikasna je u lečenju avitaminoze, alergija, anemije, astme, ateroskleroze, angine pektoris, srčanog udara, astme, hipertenzije, dijabetesa, kašlja, impotencije, gubitka kose, osteoporoze, otežanog mokrenja, reumatizma i hemoroida. Istraživanja su pokazala da paprika ima određena antikancerogena svojstva, a posebnou prevenciji raka jednjaka i želuca, a dokazano smanjuje i rizik od raka prostate, prenosi Živim.gloria.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.