Milutin već 30 godina jede samo pokvarenu i trulu hranu: Kaže da nikad nije bio zdraviji, enigma i za lekare!

Milutin jede isključivo pokvarenu hranu. Umesto toplog ručka – u starom hlebu i pokvarenom pasulju, a zasladi trulim jabukama

Milutin iz Osečine već više od trideset godina ne jede svežu hranu – njegov organizam, kako kaže, jednostavno traži ono što je ustajalo, pokvareno ili trulo.

Dok mnogi ne mogu da zamisle dan bez svežeg mesa, voća i povrća, Milutin je potpuno preokrenuo pravila ishrane.

Umesto sveže supe, uživa u ustajalim čorbama; umesto svežeg voća – u trulim jabukama i kruškama; a umesto toplog ručka – u starom hlebu i pokvarenom pasulju. I ono što šokira mnoge – tvrdi da se nikada nije razboleo.

Fenomen bez medicinskog objašnjenja

Njegovi komšije potvrđuju da ga nikada nisu videli da jede svežu hranu:

“Ako mu skuvaš ručak, neće ga pojesti odmah. Ostavi da stoji nekoliko dana, pa tek tada jede. Ne voli sveže, kaže da takva hrana ‘nema dušu’. Zna da popije i staro mleko koje stoji mesec dana, bez ikakvih posledica. To je za njega sasvim normalno“, kaže njegov komšija.

Oni koji ga poznaju kažu da je Milutin “čudo prirode i društva”. Njegova neobična ishrana zbunjuje i lekare – niko ne može da objasni kako njegov organizam podnosi ono što bi većinu ljudi ozbiljno razbolelo.

“Važno je samo da hrana ima što duži ‘staž’. Takva mi je ukusnija“, tvrdi Milutin kroz smeh.

Čudo zdravlja

I dok mnogi koji paze na ishranu i redovno vežbaju često imaju zdravstvene probleme, Milutin, uprkos svom jelovniku, i dalje radi, hoda bos i zrači energijom čoveka upola mlađeg.

Kako god se objasnilo njegov način života, jedno je sigurno – Milutin iz Osečine postao je pravi fenomen, dokaz da priroda ponekad piše priče koje ni medicina ne može da objasni, prenosi Glas Zapadne Srbije.

