Mirisni posni uštipci od 3 sastojka, gotovi za samo 10 minuta

Mirisni posni uštipci od nekoliko sastojaka osvojiće vas na prvi zalogaj. Prave se brzo i sa malim naporom svima uspevaju.

Nećete verovati da možete da ih napravite za samo 10 minuta. Mirisni posni uštipci od par sastojaka uspevaju svakom početniku. Isprobajte recept, garantujemo da ćete želeti da ponovite.

Tražite brz, ukusan i posni doručak? Ili brzu večeru i ukus koji će vas vratiti u detinjstvo? Ovi posni uštipci spremni za 10 minuta su rešenje koje će vas osvojiti.

Zaista, potrebno vam je samo par sastojaka i mali napor da dobijete mekane, mirisne i hrskave uštipke.

Sastojci:

20 grama kvasca

250-300 ml mlake vode

400 grama brašna

Kako napraviti ove čarobne posne uštipke

Aktivirajte kvasac: U činiji izgnječite 20 g svežeg kvasca i pomešajte sa 250–300 ml mlake vode. Dodajte malu kašičicu šećera pa sačekajte da se kvasac zapeni i postane aktivan.

Zamesite testo: Kad kvasac radi svoj posao, postepeno dodajte 400 g brašna, malo soli, i mesite varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Nemojte previše mesiti – dovoljno je da se sjedini.

Oblikovanje i prženje: U zagrejano ulje vadite kašikom male porcije testa (uštipke) i pržite ih na umerenoj temperaturi dok ne porumene sa obe strane.

Upijanje ulja: Gotove uštipke vadite na papirni ubrus – to će ukloniti višak masnoće i učiniti ih lakšim za jelo.

Serviranje: Možete ih jesti tople – najbolje su tada – ali su ukusni i kada se malo ohlade. Poslužite sa džemom, medom, šećerom u prahu ili slanim namazom, zavisno od ukusa.

Saveti za bolji rezultat

Temperatura ulja je ključna: Ako je ulje previše vruće, uštipci će se brzo zapeći spolja, a ostati sirovi iznutra. Idealno je srednje zagrejano ulje. Ne pretrpavajte tiganj: Pravite uštipke jednu po jednu kašiku smese – to omogućava ravnomerno prženje i bolji izgled. Varijante nadeva: Iako su posni, ovi uštipci se sjajno slažu sa raznim dodacima – od slatkih do slanih. Dodajte voće, džem, posni sirni namaz… mogućnosti su brojne.

Ovi mirisni posni uštipci spremni za 10 minuta nisu samo trik za brzi doručak ili večeru – to je mali ritual, trenutak domaće udobnosti koji možete prirediti sebi ili porodici kad poželite nešto toplo i nostalgično. Isprobajte recept – garantujemo da ćete želeti da ponovite.

