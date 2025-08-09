Mislite da je zdrava, a šteti srcu: Ova namirnica gora je od slatkiša, a jedemo je svaki dan

Mislite da čuvate zdravlje, a zapravo ugrožavate srce. Ova svakodnevna namirnica gora je od slatkiša – proverite da li je i vi jedete.

Godinama se reklamira kao zdravija zamena za puter, ali margarin je zapravo jedna od najopasnijih namirnica za srce. Mnogi ga svakodnevno koriste misleći da čine dobru stvar za svoje zdravlje, a zapravo nesvesno povećavaju rizik od srčanih oboljenja.

Zašto je margarin problematičan?

Većina industrijskih margarinskih proizvoda sadrži trans masti – najgoru vrstu masti za zdravlje srca. Trans masti podižu loš (LDL) holesterol, spuštaju dobar (HDL) holesterol i direktno doprinose upalnim procesima u telu.

Gora od slatkiša? Da, i to sa razlogom

Dok slatkiši uglavnom sadrže šećer, margarin kombinuje loše masti sa aditivima i veštačkim bojama. Njegova „zdravija“ reputacija često zavara ljude, ali nutricionisti upozoravaju da je margarin daleko štetniji za kardiovaskularni sistem nego povremeni kolač.

Jedemo ga svaki dan – i to nesvesno

Margarin se ne nalazi samo na hlebu. Koristi se u pecivima, grickalicama, kolačima, pa čak i u nekim „fit“ proizvodima. Čak i ako ga ne kupujete direktno, velika je šansa da ga unosite kroz industrijski obrađenu hranu.

Šta je alternativa?

Ako želite da sačuvate srce, birajte prirodne masti: maslinovo ulje, domaći puter u umerenim količinama, avokado. Čitajte deklaracije i izbegavajte proizvode sa „hidrogenizovanim biljnim mastima“.

Ne treba paničiti, ali treba biti svestan. Margarin je primer kako marketing može da zamagli istinu. Ako ste ga do sada smatrali zdravim izborom, vreme je da preispitate tu naviku – vaše srce će vam biti zahvalno.

