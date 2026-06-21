Mlaćenica za jetru: zaboravljeni mlečni napitak sa 0,1% masti koji se vraća na trpeze, evo kako da ga napravite i šta zaista može

Mlaćenica za jetru ima samo 0,1% masti i zaboravljeni je napitak naših baka. Sedmodnevnu kuru možete da počnete već danas.

Mlaćenica za jetru zvuči kao izmišljotina sa interneta, ali ovaj mlečni napitak nije nikakva novotarija. To je tečnost koja ostane kada se iz mleka izradi puter. Ima samo 0,1% mlečne masti, ukus podseća na jogurt, a gušća je manje od pavlake. Naše bake su je pile bez razmišljanja. Danas je teško naći u prodavnici, pa žene love domaće recepte po grupama i forumima.

Šta je tačno mlaćenica i zašto je nestala iz prodavnica

Kada iz mleka izdvojite mast i napravite puter, ono što ostane jeste mlaćenica. Ništa se ne dodaje. Lagan napitak, kiselkast, sa skoro nula masti. Problem je što se kod nas više gotovo ne proizvodi industrijski. Ako imate nekoga na selu ko pravi puter, imate sreće. Svi ostali moraju sami.

Kako napraviti domaću mlaćenicu kod kuće

Recept je jednostavniji nego što mislite. Mleko zagrejte tek toliko da bude mlako, nikako vrelo. Dodajte nakupljeni kajmak i mutite mikserom. Mutite strpljivo, dok se ne izdvoji maslac. Tečnost koja zaostane je vaša mlaćenica. To je sve, bez praška i bez aditiva.

Mlaćenica i jetra: šta napitak zaista radi telu

Evo gde treba biti pošten. Mlaćenica sadrži sastojke koji mogu podržati varenje i rad jetre, ali nijedan napitak ne „leči“ jetru sam za sebe. Istraživanja ukazuju da mlaćenica utiče povoljno na masnoće u krvi. U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“, istraživanje o uticaju mlaćenice na holesterol i krvni pritisak pokazalo je da svakodnevna konzumacija može blago smanjiti ukupni holesterol. To pomaže celom telu, jetri posebno.

Sedmodnevna kura mlaćenicom korak po korak

Ova kura je rasterećenje, ne čarobni štapić. Tri do četiri dana pre početka smanjite obroke da se telo navikne. Izbacite meso i mesne prerađevine. Umesto kafe pijte voćne sokove ili biljne čajeve. Nikotin, alkohol i slatkiše ostavite po strani.

Svakog dana popijte oko litar mlaćenice, uz dva litra mineralne vode bez natrijuma ili dva litra čaja, odnosno svežeg soka. Pojedite dva lagana obroka od povrća dinstanog na malo putera, bez soli. Začinite svežim biljem ili sokom od limuna.

1. i 2. dan: 80 ml svežeg soka od koprive

3. i 4. dan: 80 ml svežeg soka od maslačka

5. i 6. dan: 80 ml svežeg soka od artičoke

7. dan: 80 ml svežeg soka od koprive

Kuru zatvorite uveče jednom jabukom. Sledeća tri dana telo polako vraćajte na običnu hranu. Ako imate problem sa jetrom ili uzimate terapiju, pitajte lekara pre nego što počnete.

Nemate mlaćenicu, a recept je zove? Brza zamena

U 2,5 dl mleka ubacite jednu kašiku limunovog soka ili alkoholnog sirćeta. Promešajte i ostavite kratko da odstoji. Pa promešajte ponovo i koristite po receptu. Zamena radi posao u kolaču, ali pravu mlaćenicu ništa ne menja po ukusu.

Da li je mlaćenica isto što i kefir?

Nije. Mlaćenica ostaje nakon izrade putera, dok kefir nastaje fermentacijom mleka pomoću posebnih zrnaca. Ukus je sličan, poreklo različito.

Može li mlaćenica da se pije svaki dan?

Može, jer ima vrlo malo masti. Sklopite je u doručak ili užinu, ali ne računajte na nju kao na lek.

Čime da zamenim mlaćenicu u kolaču?

Pomešajte mleko sa kašikom limunovog soka ili sirćeta i ostavite par minuta. Dobićete kiselkastu tečnost koja u testu radi gotovo isto.

Da li je neka od vaših baka pravila mlaćenicu kod kuće, i kako se vi snalazite kada je recept traži? Napišite u komentarima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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