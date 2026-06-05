Mladi kupus je stigao na pijace, ali oprez: Evo ko ne bi smeo da ga jede u velikim količinama zbog stomaka

Mladi kupus je stigao u tezge po 80 dinara, ali ako vam stomak već reaguje na pasulj, čitajte pre nego što napunite kesu.

Tezge na pijacama su od početka juna pune, glavice po 80 do 120 dinara, listovi svetlozeleni i mekani kao salata. Mladi kupus je najjeftiniji domaći obrok ovog meseca, ali ima jedna stvar koju većina ne kaže naglas.

Nije sve u vitaminu C i u tome da je „lakši od starog kupusa“. Kod određenih ljudi, baš zato što je mlad i sirov, pravi više problema u crevima nego zimska varijanta iz turšije.

Zašto nas mladi kupus ponekad „muči“?

Glavni krivac je šećer koji naše tanko crevo ne može da svari, pa on nesvaren stigne u debelo crevo gde ga bakterije ‘napadnu’, što stvara gasove i težinu.

Pošto je mladi kupus pun vlakana i sumpora, stomaku je mnogo teže da ga svari nego onaj stari, jesenji, pa krčanje i pritisak nisu retkost sat vremena posle ručka.

Ko bi trebalo da prikoči?

Iako svi volimo salatu od mladog kupusa, postoji grupa ljudi koja bi trebalo da je izbegava:

Oni sa osetljivim stomakom: Kod vas mladi kupus izaziva grčeve i pravu nadutost.

Oni koji se bore sa štitnom žlezdom (posebno hipotireozom): Sirovi kupus može da omete rad štitne žlezde.

Zlatno pravilo: Ne morate ga se odreći – samo ga kratko prokuvajte ili obarite. To ‘ubija’ sve ono što vam smeta i čini ga laganim za varenje.“

Koliko je previše za prosečnog odraslog

Šolja sitno seckanog sirovog kupusa dnevno je granica koju nutricionisti spominju za osetljive stomake. To je oko 90 grama, manje od četvrt glavice.

Sve preko toga, posebno ako se jede u salati sa belim lukom i uljem, pojačava fermentaciju. Studija objavljena u časopisu „Nutrients“ potvrđuje da unos krstašica utiče na crevnu mikrobiotu i može da pojača gasove kod predisponiranih osoba, naročito kada se uvodi naglo posle zime bez tog povrća.

Kako da ga jedete, a da vas ne boli

Termička obrada je najefikasnija. Blanširanje od dva minuta razgrađuje deo rafinoze i smanjuje sumporna jedinjenja koja prave miris i gas.

Dinstanje sa kimom je stari trik koji ima smisla, kim sadrži karvon koji opušta crevne mišiće. Sitnije seckanje pomaže, listovi širine pasulja se teže vare od fino isečenih traka.

Najveća greška nije sam kupus, već kombinacija. Mladi kupus sa pasuljem, sa pivom, sa gaziranom vodom, to je trostruki udar na creva u istom obroku. Ako vam je stomak osetljiv, jedite ga sam ili uz krompir, bez mahunarki tog dana.

Da li je mladi kupus zdraviji od starog

Mladi kupus ima više vitamina C i folata, stari ima više vlakana i razvijenijih antioksidanasa nakon ležanja. Razlika je manja nego što marketing tvrdi. Sezona je razlog da ga jedete, ne nutritivna superiornost.

Ako imate hroničnu bolest štitne žlezde, creva ili uzimate terapiju za zgrušavanje, jedan razgovor sa lekarom pre nego što napravite tri salate nedeljno vredi više od bilo kog članka.

Da li mladi kupus može da izazove gasove i kod zdravih ljudi?

Može, posebno ako se jede sirov u velikim količinama posle zimske pauze. Telo treba nekoliko dana da prilagodi enzime i mikrobiotu.

Da li je kuvani mladi kupus lakši za varenje od sirovog?

Jeste, kuvanje od osam do deset minuta razgrađuje deo oligosaharida i sumpornih jedinjenja koja izazivaju nadimanje i grčeve.

Koliko grama mladog kupusa dnevno je bezbedno za osetljiv stomak?

Do 90 grama sitno seckanog, najbolje termički obrađenog, podeljeno u dva manja obroka umesto u jednoj velikoj porciji

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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