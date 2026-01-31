Mnogi koriste ovo ulje, nisu ni svesni koliko uništava zdravlje!

Mnogi nisu ni svesni koliko ovo ulje uništava zdravlje. Evo šta kažu neka istraživanja o njegovoj štetnosti.

Opasnije je od šećera i masti! Neka istraživanja pokazuju da uništava zdravlje i da njegovu upotrebu treba svesti na najmanju meru.

Iako tačan sastojak koji izaziva ove promene nije još otkriven, naučnici preporučuju smanjenje njegove količine u ishrane

Sojino ulje je čest sastojak prerađene hrane i čini polovinu svih biljnih ulja koja se proizvode u svetu, ali krije jednu opasnost po zdravlje, tvrde naučnici.

Naime, na Kalifornijskom Univerzitetu Riverside sprovedeno je istraživanje nad miševima, pri čemu je jedna grupa dobijala hranu bogatu sojinim uljem, druga sojino ulje bez linoleinske kiseline, a treća kokosovo ulje.

Rezultati su pokazali da sojino ulje uništava zdravlje tako što izaziva dijabetes i gojaznost. Osim toga, može da dovede do genetskih promena u mozgu, koje izazivaju neurološke poremećaje poput teskobe i autizma, Alchajmerove bolesti i depresije.

Modifikovalo je ekspresije stotinak različitih gena u području hipotalamusa, te dovelo do različitih upala i negativno uticalo na metabolizam. Obe vrste sojinog ulja imale su slične učinke, dok ih kokosovo ulje nije imalo.

Promenjeni geni uključuju one koji se povezuju sa šizofrenijom, depresijom i Alchajmerovom bolešću. Najveće posledice pretrpeo je gen zadužen za lučenje hormona oksitocina, koji podstiče zbližavanje s drugima i osećaj euforije. Promene u funkciji tog gena povezuju se s depresijom i autizmom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com