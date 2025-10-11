Mnogi rade ovu grešku a ona pretvara med u otrov

Med ne treba da se zagreva, bar ne previše.

Mnogi ne mogu da zamisle čaj bez kašičice meda, ali upravo ta navika može da bude veoma opasna…

Svetski specijalisti iz oblasti zdrave ishrane upozoravaju da sa medom, koji se inače smatra zdravom namirnicom, ni u kom slučaju ne treba preterivati. Po njihovom mišljenju, mladi ne bi trebalo da uzimaju više od dve do tri kašičice ovog slatkog nektara dnevno, a osobama koje pate od određenih bolesti se ne preporučuje više od jedne kašike u toku dana.

Gojazne osobe i one koje boluju od dijabetesa, ateroskleroze ili hipertenzije treba da budu oprezni kod kod unosa ove namirnice.

Nutricionisti takođe upozoravaju da svako može da bude alergičan na med, bez obzira na uzrast. Ova namirnica sadrži kiseline, namirnice koje iritiraju želudac, pa zato prekomerna konzumacija meda može da izazove gastritis, pa čak i čireve.

Postoji još nešto što mnogi rade kada se med zgusne nakon dužeg stajanja (a potrebno je da se razredi kako bi se lakše koristio) ili pripremaju neki topli napitak kao što je čaj, a što je velika greška. Ako se med doda u ključalu vodu, on gubi korisna svojstva i takođe proizvodi otrov. Ako pripremate čaj, nikako nemojte da ga stavljate u ključalu vodu, već kad se prohladi i kad je tek topao. Temperatura vode ne bi trebalo da prelazi 40 stepeni Celzijusa.

„Med proizvodi dioksometil supstancu u ključaloj vodi, a to je otrov“, napominju stručnjaci.

(Mondo)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com