Mnogo je razloga zašto treba jesti pečurke: Pogledajte šta se sve nalazi u njima

“Pečurke su bogate vitaminom D, što je izuzetno korisno. Nedostatak ovog vitamina povezan je s umorom, narušenim zdravljem kostiju, smanjenom funkcijom imuniteta i povećanim rizikom od hroničnih bolesti, uključujući određene vrste raka”, izjavila je to nutricionistkinja Nikol Stefanov za magazin Eat This, Not That.

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Food Science & Nutrition pokazalo je da redovna konzumacija pečuraka, u organizam unosi dovoljnu količinu mikronutrijenata bez povećanja kalorija, masti ili natrija. Pečurke su bogate selenom, nutrijentom koji ima antioksidativna svojstva koja pomažu u smanjenju bilo kakve vrste upale, prenosi 1klik.

One takođe dobro utiču na funkcionisanje creva. “Mnoga istraživanja su pokazala da pečurke deluju kao probiotici. I ne samo da poboljšavaju probavu, već mogu da budu korisne i za ljude koji imaju dijabetes. Naime, pečurke imaju sposobnost da promene određene crevne bakterije i tako oslobađaju insulin iz beta-ćelija gušterače”, otkriva Stefanov.

