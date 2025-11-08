Moćan napitak koji spašava jetru, čisti nagomilane toksine kao metlom

Moćan napitak koji je najveće čudo za masnu jetru: Čisti nagomilane toksine kao metlom, za 9 dana jetra će biti potpuno oporavljena

Moćan napitak koji spašava jetru, toksini jednostavno nestaju. Masna jetra često je u fokusu Entonija Vilijama, poznatog i kao Medical Medium, autora popularnih knjiga o uticaju ishrane na zdravlje

Njegovi saveti promenili su život mnogih ljudi širom planete, a među oduševljenim sledbenicima našle su se i poznate ličnosti. Na toj listi su i naš teniski as Novak Đoković i njegova supruga Jelena.

„Entoni, ti si porodica. Volela bih da je više ljudi kao što si ti, ljudi koji nas paze. Hvala ti za svaki atom energije koji si uložio kako bi nam informacije koje spašavaju život bile dostupne. Ti spašavaš život, a mi ćemo moći da odgajamo mnogo zdraviju decu zahvaljujući znanju koje si preneo na nas“, napisala je Jelena u jednoj objavi na Instagramu

Pored čuvenog soka od celera, Vilijam preporučuje i takozvani smuti za spašavanje jetre. Svaki sastojak je pažljivo odabran, a posle devet dana konzumiranja vaša jetra biće kao nova, tvrdi čuveni guru zdravlja.

Ovaj moćan napitak je pun antioksidanata, ističe Entoni, podsećajući koliko je ovaj organ važan. Inače, koristi se i tzv. zmajevo voće poznato još i kao pitaja.

Sastojci:

2 banane ili 1/2 papaje

1 šolja zmajevog voća ( poznato i kao pitaja, smrznuto ili sveže)

2 šolje divljih borovnica

1 šolja vode

Po želji možete dodati jedan mango, stabljiku celera, pola šolje klica, polovinu limete.

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i mutite na najvećoj brzini do 2 minuta. Ako je potrebno, dodajte još vode. Odmah popijte.

