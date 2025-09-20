Moćna, a potcenjena: Zaboravljena supernamirnica koju žene moraju da uvrste u svoj jelovnik

Mediteranska kuhinja krije čitav arsenal blagotvornih namirnica, ali raštika i dalje čeka svoje zasluženo mesto na tanjiru. Ova “kupusnjača bez glavice” niskokalorična je, a pritom prepuna nutrijenata koji podižu zdravlje na potpuno novi nivo.

Mediteranski dar s ukusom zime

Raštika (Brassica oleracea acephala) od davnina krasi jelovnike s obala Jadrana. Najbolji joj je ukus u hladnim mesecima, kada slatkoća listova dolazi do izražaja. Rimljani su je širili Evropom pre više od dve hiljade godina, a danas ponovo osvajaju restorane i gurmanske krugove širom sveta.

Snaga protiv raka jajnika

Ovaj list zeleni obiluje flavonoidom kaempferolom, koji je u istraživanjima pokazao da ženama smanjuje rizik od raka jajnika za čak 40 odsto. Zbog tog specifičnog sastojka raštika je pravi saveznik ženske populacije u borbi protiv ozbiljnih bolesti.

Bogata antioksidansima i vitaminima

Osim sumpornih jedinjenja s antikancerogenim dejstvom, raštika sadrži beta-karotene, lutein i zeaksantin koji čuvaju vid. U njenim je listovima obilje kalcijuma, kalijuma, magnezijuma, cinka i gvožđa za jake kosti, dok vitamin C, E, K i folna kiselina jačaju imuni sistem i potpomažu regeneraciju ćelija.

Niskokalorična, a nutritivna bomba

Jedna šolja kuvane raštike ima samo 49 kalorija, ali zadržava najveći deo hranjivih materija ako se kratko kuva na pari – idealno pet minuta. Tako omekša vlakna i postane probavljivija, a istovremeno čuva vitamine topljive u vodi.

Drevni koreni i moderna gastronomija

Iako je vekovima važan deo mediteranske ishrane, raštika je u poslednje dve decenije postala hit na svetskim menijima, a Njujork tajms uvrstio je raštiku među najzdravije i najskuplje namirnice, čija cena na posebnim pijacama može dosegnuti i sto dolara.

Pravilna priprema i čuvanje

Pre konzumacije listove raštike operite pod mlazom hladne vode, ali ih ne natapajte kako ne bi izgubili vitamine. Sirova je odlična u salatama ili sokovima, a kuvana na pari – u varivima i kao prilog. U frižideru ostaje sveža do pet dana, ako je čuvate umotanu u providnu foliju s minimalnom količinom vazduha.

