Zaboravljena, a najzdravija: Ova žitarica čini čuda za srce i kosti, a ne košta puno

Ova moćna žitarica vraća snagu srcu i kostima, a košta sitno. Uvrstite je u jelovnik i osetite razliku u telu.

Košta koliko i kafa u centru, a zdravlje vam čuva bolje nego bilo koji skupi lek iz apoteke. Ova moćna žitarica zove se heljda, i decenijama su je naše bake mesile, pržile i kuvale, dok smo je mi gurnuli na dno ostave čim su police napunili belim brašnom. Velika greška.

Heljda zapravo nije pravo žito, već zrno srodno kiselici, ali se u kuhinji ponaša bolje od većine žitarica.

Nema gluten, lako se vari i, što je retko među biljkama, nosi kompletan profil aminokiselina. Tu je i rutin, jedinjenje koje čuva krvne sudove, plus puna šaka magnezijuma, mangana i bakra.

Kako heljda čuva srce i reguliše pritisak

Rutin iz heljde ojačava zidove sitnih kapilara i smanjuje njihovu propustljivost. Vlakna u crevima vežu loš holesterol i izbacuju ga napolje pre nego što stigne u krv. Magnezijum opušta srčani mišić i smiruje sklonost ka aritmijama, što je tihi razlog zašto se ljudi koji redovno jedu heljdu žale na manje lupanja srca.

Kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o bioaktivnim jedinjenjima heljde i kardiovaskularnom zdravlju ukazuje da redovna konzumacija može pomoći u regulaciji holesterola i krvnog pritiska.

Moćna žitarica koja gradi jake kosti

Kosti ne gradi samo kalcijum, koliko god vam reklame to ponavljale. Bez magnezijuma, mangana i bakra, kalcijum nema gde da se ugradi i ostaje da kruži uzalud. Heljda donosi sva tri minerala u istom tanjiru, zbog čega je posebno korisna za žene posle četrdesete, kada gustina kostiju počinje tiho da pada.

Magnezijum aktivira vitamin D

Mangan učestvuje u stvaranju vezivnog tkiva

Bakar pomaže formiranje kolagena u kostima

Biljni proteini hrane mišiće oko zglobova

Trik za pripremu koji menja ceo ukus

Greška broj jedan. Većina je samo prokuva u vodi i razočara se blagim, blatnjavim ukusom. Pravi potez je da heljdu prvo ispržite na suvom tiganju oko dva minuta, dok ne zamiriše na pečeni lešnik. Onda je prelijte ključalom vodom u odnosu jedan prema dva, poklopite i ne dirajte je. Bez mešanja, bez podizanja poklopca.

Posle petnaest minuta dobićete rastresito zrno punog ukusa, ne lepljivu kašu.

Kako da uvedete heljdu u jelovnik

Ne morate da preokrenete kuhinju. Zamenite pirinač heljdom dva puta nedeljno, ubacite je u supu umesto rezanaca, ili napravite jutarnju kašu sa kuvanom jabukom i prstohvatom cimeta. Brašno od heljde mešajte sa pšeničnim u odnosu jedan prema tri za palačinke i hleb.

Najčešća greška je prekuvavanje. Heljdi treba najviše dvanaest minuta. Druga greška je kupovina gotovih mlevenih pahuljica koje su odavno izgubile rutin i mirise. Birajte celo zrno, svetlo ili tamno pečeno, u prozirnoj kesi gde vidite šta plaćate.

Kome ova žitarica ne odgovara

Za većinu je bezbedna, ali postoje izuzeci. Retke osobe imaju alergiju na heljdu, najčešće one koje već reaguju na lateks ili pirinač. Ljudi sa ozbiljnim bubrežnim problemima treba da paze na unos zbog oksalata i da se konsultuju sa lekarom. U svim ostalim slučajevima, zrno heljde može mirno da uđe u tanjir, više puta nedeljno.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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