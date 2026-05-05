Moćna žitarica koju smo potpuno zaboravili: Dokazano jača srce i kosti, a probavu pokreće u sekundi

Da li jedete proso?

Moćna žitarica o kojoj je reč zapravo je proso – sitno, žućkasto zrno slatkastog ukusa koje smo nepravedno izbacili iz kuhinje.

Ono što ga izdvaja od drugih jeste to što proso prirodno ne sadrži gluten. To ga čini savršenim izborom za sve koji paze na liniju ili se bore sa alergijama koje izazivaju nadutost i gojenje.

Njegov sastav je prava riznica zdravlja, jer je proso prepuno kalcijuma, magnezijuma i gvožđa, uz nezaobilazne vitamine B grupe koji nam vraćaju snagu.

Ono što lekari posebno ističu jeste njegova alkalna (bazna) priroda. Poznato je da se virusi i bakterije teško razvijaju u organizmu koji nije „zakiseljen“, pa je ova žitarica najbolji prirodni štit od bolesti.

Pored toga što čuva srce i kosti, zbog visokog sadržaja vlakana, proso deluje kao metla za vaša creva. Donosi olakšanje i osećaj lakoće već nakon prvog obroka.

Bogat nutritivni profil

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji ii obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare. To nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Ova žitarica u sebi sadrži karbohidrate, pa je zato dobar izbor hrane za dijabetičare.

Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće.

Spas za bubrege i pritisak

Moćna žitarica je prava riznica kalijuma, zbog čega je najbolji prirodni saveznik u borbi za zdravo srce i normalan krvni pritisak.

Pored toga što jača krvne sudove, proso je čuveno po tome što najbolje „čisti“ bubrege i pomaže kod izbacivanja peska ili sitnog kamenca.

Ono što malo ko zna jeste da proso ima neverovatno dejstvo na disajne puteve. Istraživanja pokazuju da ljudi koji ga redovno jedu retko imaju problema sa astmom.

Zbog svog diuretičkog dejstva, ono brzo rešava urinarne infekcije i pomaže telu da se oslobodi viška tečnosti na najprirodniji način.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

