Pijte ga 21 dan i istopite salo: Moćni napitak od 2 sastojka smanjuje apetit, transformiše telo i jača creva

Ujutru pre doručka popijte ovaj napitak - smanjuje unos kalorija tokom dana, ubrzava metabolizam i vraća crevnu mikrofloru u ravnotežu.

Jedna kašika mlevenog lana i pola šolje običnog jogurta. To je ceo recept, a moćni napitak koji nastaje radi više za vaš stomak od nedelju dana brojanja kalorija. Pije se tačno 30 minuta pre doručka, smiruje glad i tera creva da konačno rade kao sat.

Od čega se pravi ovaj napitak i kako tačno deluje

Reč je o spoju mlevenog lanenog semena i jogurta sa živim kulturama. Lan donosi rastvorljiva vlakna i blaga ulja, jogurt dodaje probiotike, a zajedno prave gustu smesu koja smiruje varenje. Vaša creva svakog dana traže baš te dve stvari, a retko ih dobijaju u istom obroku.

Najveći problem nije sam lan, već način na koji se koristi. Celo seme prolazi kroz creva netaknuto i ne oslobađa svoja ulja, pa morate da ga meljete tek pred upotrebu. Iz mlina prelazi pravo u jogurt, ne u teglu za sutra.

Sastojci i priprema

1 supena kašika sveže mlevenog lanenog semena

1/2 šolje običnog jogurta, bez aroma i šećera

opciono: prstohvat cimeta za bolji ukus

Promešajte kašikom dok smesa ne postane gusta, kao redak puding. Popijte oko pola sata pre obroka. Bez blendera, bez merica.

Zašto napitak od lana i jogurta smanjuje obim struka

Vlakna iz lana u stomaku bubre i produžavaju osećaj sitosti. Posledica je jednostavna: ručak vam izgleda manji nego inače, a večera prestaje da bude napad na frižider. Kasnije jedete manje, a ne brojite zalogaje.

Jogurt sa svoje strane hrani korisne bakterije u crevima. Zdrava mikroflora se sve češće povezuje sa lakšom regulacijom telesne težine i manjom nadutošću, kako navodi pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o probioticima i metabolizmu ukazuje na vezu između crevne flore i kontrole apetita. Neki podaci sugerišu i da redovan unos lana može pomoći u smanjenju obima struka kod odraslih.

Ujutru ili uveče: Kada vam najbolje odgovara

Jutarnja varijanta pokreće varenje i seče prvu glad. Ako vam je doručak haotičan, večernja varijanta radi za vas. Popijte ga 30 minuta pre spavanja i ujutru ustajete bez težine u stomaku.

Plan od 21 dan i obavezna pauza

Pijete ovaj moćni napitak 21 dan zaredom, pa pravite pauzu od najmanje sedam dana. Tri nedelje su dovoljne da creva osete promenu, a da telo ne uđe u rutinu koja gasi efekat. Posle pauze ciklus se mirne duše ponavlja.

Tokom tri nedelje očekujte manju potrebu za grickanjem, redovniju stolicu, lakši stomak ujutru i postepeno smanjenje obima oko struka. Bez vode, ceo plan se okreće protiv vas. Vlakna iz lana traže litar i po do dva tečnosti dnevno, inače izazivaju zatvor umesto da ga rešavaju.

Greške koje ubijaju efekat napitka

Tri greške se najčešće ponavljaju: celo seme, voćni jogurt sa šećerom i preskakanje dana. Sve tri brišu rezultat. Birajte obični jogurt sa živim kulturama i meljite seme tek pred upotrebu, jer brzo oksidira na vazduhu.

Ako preskočite dan, nastavite normalno sutradan. Nemojte duplirati dozu, jer vam to neće ubrzati efekat, samo će opteretiti creva. Ako imate dijabetes, problem sa štitnom žlezdom ili uzimate lekove za zgrušavanje krvi, pre starta se posavetujte sa lekarom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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