Moćni napitak zovu „unutrašnji tuš“: Čisti creva bolje od bilo kog laksativa, popijte ga pola sata pre jela

Čisti creva bolje od bilo kog laksativa. Moćni napitak sa čia semenkama zovu unutrašnji tuš. Popijte ga uveče pola sata pre spavanja i nećete se nikad žaliti na zatvor i lošu probavu.
Po društvenim mrežama je zavladao trend koji se zove „unutrašnji tuš“. U pitanju je napitak od čia semenki koji ublažava zatvor. Mešavina koju preporučuje poznati nutricionista Deril Gufre sastoji se samo od vode, čia semenki i limunovog soka i on tvrdi da pomaže u poboljšanju zdravlja i varenja.
U video snimku na Instagramu koji govori o prednostima ovog napitka, Deril objašnjava da visok sadržaj omega-3 masnih kiselina u čia semenkama pomaže u smanjenju upale u crevima i unapređuje bolje zdravlje mozga.
Semenke su bogate vlaknima i kada se natope u vodi, pretvaraju se u gel koji je lako svarljiv a može i da pomogne u podmazivanju i hidrataciji sluznice creva i samim tim pomaže hrani da se lakše „kreće“. On upoređuje efekat sa prirodnim laksativom.
Recept za napitak
Jednostavno uzmite čašu vode, dodajte dve kašike čia semenki i promešajte da se sjedini. Ostavite mešavinu samo pet minuta, kako bi čia semenke dobile gelastu strukturu. Dodajte malo limuna i prstohvat himalajske soli i popijte.
Najbolje je ovaj moćni napitak popiti na prazan stomak, dakle najmanje 30 minuta pre jela Ili najmanje 90 minuta nakon što ste poslednji put jeli.
