Moćniji prirodni lek od ovog na svetu ne postoji: Čisti jetru, čuva srce, a spasonosan za 1 grupu ljudi

Ovaj prirodni lek je bogat izvor antioksidanasa, i to pre svega antocijana zato i sprečava nastanak mnogih bolesti.

Ovaj moćan lek nalazi se skoro svuda i dostupan je tokom cele godine

Aronija ima malo kalorija i masti, a sadrži impresivan nivo minerala i vitamina. Osim toga, kora ovog bobičastog voća je takođe dobar izvor dijetetskih vlakana.

Ovo bobičasto voće je takođe dobar izvor mnogih antioksidantnih vitamina, poput vitamina C, vitamina A, vitamina E, beta-karotena i folata. Možete uzgajati aroniju u vašem kućnom vrtu i uživati u svojim, svežim bobicama aronije.

Bobice će biti zrele krajem leta ili početkom jeseni. Tada možete odabrati bobice i jesti ih sveže sa grma, bilo sirove ili prerađene na mnogo različitih načina.

Redovno konzumiranje bobica pruža potencijalne zdravstvene prednosti protiv starenja i neuroloških oboljenja, upale, dijabetesa i bakterijskih infekcija.

Sibirska aronija

Sibirska aronija se naziva još i crna aronija ili sibirska borovnica – budući da podseća na borovnicu i može da toleriše veoma niske temperature.

Poreklo

Sibirska aronija je mali, listopadni grm, visine oko 5-8 m, koji vodi poreklo iz severno-američkih predela koji su poznati kao veoma hladni. U Sibir je dospela upravo iz severne Amerike.

Bobice sibirske aronije su bogat izvor antioksidanasa, i to pre svega antocijana. Iz tog razloga se naročito sibirska aronija ceni kao neverovatan prirodni lek za mnoge bolesti i stanja.

Aronija kao lek ima niz prednosti, pre svega, zahvaljujući svom antioksidativnom, protiv-upalnom i antibakterijskom dejstvu.

Može da se koristi za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja i za sprečavanje rizika od nastanka mnogih bolesti.

