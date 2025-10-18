Moćniji prirodni lek od ovog ne postoji na svetu: Čuva srce, jača imunitet, čisti jetru i podmlađuje ceo organizam

Foto: unsplash.com/kat_von_wood

Aronija ima širok spektar blagotvornih dejstava, a dostupna je tokom cele godine.

Ove čudesne bobice mogu se konzumirati na različite načine – sveže, zamrznute, sušene, kao džem, sok ili sirup. Dovoljno je pojesti 200 do 300 grama dnevno kako biste osetili njene benefite.

Foto: pixabay.com/goranh

Istraživanja su pokazala da aronija ima snažno antioksidativno dejstvo, uništavajući maligne ćelije tumora i jačajući imuni sistem.

Osim toga, aronija podstiče rad štitne žlezde, čineći je posebno korisnom za osobe koje pate od poremećaja poput hipertireoze. Takođe pomaže u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, snižava krvni pritisak i holesterol, te podstiče proizvodnju dobrog holesterola.

Ova čarobna bobica takođe ima pozitivan uticaj na jetru, umiruje grčeve i bolove u crevima, smanjuje upalu sluznice creva i zaustavlja dijareju. Korisna je i kod upale urinarnog trakta, čineći je pravim čudom prirode za celokupno zdravlje organizma.

Bobice će biti zrele krajem leta ili početkom jeseni. Tada možete odabrati bobice i jesti ih sveže sa grma, bilo sirove ili prerađene na mnogo različitih načina.

Redovno konzumiranje bobica pruža potencijalne zdravstvene prednosti protiv starenja i neuroloških oboljenja, upale, dijabetesa i bakterijskih infekcija.

Sibirska aronija

Sibirska aronija se naziva još i crna aronija ili sibirska borovnica – budući da podseća na borovnicu i može da toleriše veoma niske temperature.

Poreklo – Sibirska aronija je mali, listopadni grm, visine oko 5-8 m, koji vodi poreklo iz severno-američkih predela koji su poznati kao veoma hladni. U Sibir je dospela upravo iz severne Amerike.

Bobice sibirske aronije su bogat izvor antioksidanasa, i to pre svega antocijana. Iz tog razloga se naročito sibirska aronija ceni kao neverovatan prirodni lek za mnoge bolesti i stanja.

Aronija kao lek ima niz prednosti, pre svega, zahvaljujući svom antioksidativnom, protiv-upalnom i antibakterijskom dejstvu.

Može da se koristi za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja i za sprečavanje rizika od nastanka mnogih bolesti.

