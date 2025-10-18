Moćniji prirodni lek od ovog ne postoji na svetu: Čuva srce, jača imunitet, čisti jetru i podmlađuje ceo organizam

Ovo jednostavno voće jača imunitet, čuva jetru i srce: Ima ga tokom cele godine i nalazi se svuda!

Aronija ima širok spektar blagotvornih dejstava, a dostupna je tokom cele godine.

Ove čudesne bobice mogu se konzumirati na različite načine – sveže, zamrznute, sušene, kao džem, sok ili sirup. Dovoljno je pojesti 200 do 300 grama dnevno kako biste osetili njene benefite.

Istraživanja su pokazala da aronija ima snažno antioksidativno dejstvo, uništavajući maligne ćelije tumora i jačajući imuni sistem.

Osim toga, aronija podstiče rad štitne žlezde, čineći je posebno korisnom za osobe koje pate od poremećaja poput hipertireoze. Takođe pomaže u prevenciji kardiovaskularnih bolesti, snižava krvni pritisak i holesterol, te podstiče proizvodnju dobrog holesterola.

Ova čarobna bobica takođe ima pozitivan uticaj na jetru, umiruje grčeve i bolove u crevima, smanjuje upalu sluznice creva i zaustavlja dijareju. Korisna je i kod upale urinarnog trakta, čineći je pravim čudom prirode za celokupno zdravlje organizma.

Bobice će biti zrele krajem leta ili početkom jeseni. Tada možete odabrati bobice i jesti ih sveže sa grma, bilo sirove ili prerađene na mnogo različitih načina.

Redovno konzumiranje bobica pruža potencijalne zdravstvene prednosti protiv starenja i neuroloških oboljenja, upale, dijabetesa i bakterijskih infekcija.

Sibirska aronija

Sibirska aronija se naziva još i crna aronija ili sibirska borovnica – budući da podseća na borovnicu i može da toleriše veoma niske temperature.

Poreklo – Sibirska aronija je mali, listopadni grm, visine oko 5-8 m, koji vodi poreklo iz severno-američkih predela koji su poznati kao veoma hladni. U Sibir je dospela upravo iz severne Amerike.

Bobice sibirske aronije su bogat izvor antioksidanasa, i to pre svega antocijana. Iz tog razloga se naročito sibirska aronija ceni kao neverovatan prirodni lek za mnoge bolesti i stanja.

Aronija kao lek ima niz prednosti, pre svega, zahvaljujući svom antioksidativnom, protiv-upalnom i antibakterijskom dejstvu.

Može da se koristi za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja i za sprečavanje rizika od nastanka mnogih bolesti.

