Morska riba oslić košta manje od šarana, a ima više proteina i manje kalorija: evo zašto je vredi staviti u korpu

Morska riba oslić košta manje od 500 dinara, a ima više proteina od šarana i pastrmke. Probajte je ove nedelje i osetite razliku.

Dok većina ljudi puni korpu šaranom i pastrmkom, morska riba oslić tiho stoji na susednoj tezgi, jeftinija i sa više proteina. Sto grama ima samo 0,85 grama masti i čak 17,2 grama belančevina. To je odnos koji teško da ćete naći kod neke druge ribe ispod 500 dinara.

Zašto oslić pobeđuje šarana u jednoj brojci

Razlika je u sastavu. Oslić je oko 80 odsto voda, gotovo bez masti, a pun belog mesa koje se brzo vari. Zato ga svrstavaju u dijetetske namirnice. Ako brojite kalorije, a ne želite da gladujete, ovo je riba za vas.

Pun je vitamina B1 i B2, kalijuma, kalcijuma i fosfora. Ta kombinacija prija kostima i radu mozga. Lako probavljiv obrok, a ne osećate težinu posle ručka.

Šta morska riba oslić radi za srce i holesterol

Ovde dolazi deo koji najviše interesuje ljude sa povišenim holesterolom. Oslić sadrži svega 0,3 grama masti i bogat je omega-3 masnim kiselinama, koje povoljno deluju na srce. Te masti su dobre masti, one koje telu trebaju.

Redovan unos ribe povezuju sa manjim rizikom od srčanih oboljenja. U pregledu objavljenom u časopisu „Journal of the American College of Cardiology“, istraživanje o omega-3 kiselinama i kardiovaskularnom zdravlju ukazuje da unos ribe može pomoći zaštiti srca i krvnih sudova. Naravno, jedan obrok ne pravi čuda, ali navika pravi razliku.

Koja riba je najzdravija za jačanje imuniteta?

Oslić je odličan izbor: mršav, bogat proteinima i lako svarljiv, sa vitaminima B grupe i mineralima koji podržavaju odbranu organizma. Uz to košta manje od većine slatkovodnih riba na tezgi.

Kako da ga pripremite da ne bude suv

Belo meso oslića je meko i nemasno, što znači da lako prepečete i isušite ako ga zaboravite u tiganju. Probajte ovako:

Pržen na ulju, kratko, sa korom od brašna da ostane sočan iznutra

Pečen na roštilju, premazan maslinovim uljem i belim lukom

U brodetu ili ribljoj supi, gde upija sve mirise

Ukusan je čak i sušen. Bez obzira da li volite rečnu ili morsku ribu, ova dijetalna morska riba daje vam najviše za najmanje para.

Odakle dolazi i zašto ga ima u prodavnicama

Oslić je najrasprostranjenija riba Jadrana. Naraste i do jednog metra i teži do 15 kilograma, a živi na većim dubinama, na muljevitom i peskovitom dnu. Vrlo je proždrljiv, hrani se drugim ribama i rakovima. Zato ga ima dovoljno i u većim trgovinskim lancima, i to po pristojnoj ceni.

Sledeći put kada stanete pred ribarsku tezgu, pogledajte malo dalje od šarana. Oslić za srce i mozak radi ozbiljan posao, a novčanik vam ostaje miran.

A vi, da li ste ikada zamenili šarana oslićem na slavskoj trpezi i da li je iko primetio razliku? Napišite u komentarima kako ga vi spremate.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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