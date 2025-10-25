Možete li samo po boji žumanceta pogoditi koje jaje sa slike je najzdravije (video)

Boja žumanceta govori daleko više nego što mislite…Koliko često u svakodnevnom životu obraćate pažnju na ovo?

Da li ste znali da izgled žumanceta govori o tome kakva su jaja?

Neki kažu da izrazito narandžasta boja žumanceta govori o zdravlju kokoške koja je snela jaje. Smatra se da što je žumance tamnije, okruglo i zategnuto, to je kokoška bila zdravija i verovatno se hranila napolju u prirodnim uslovima.

Bezbojno žumance, veruje se, da znači da kokoška nije imala najzdravije uslove života. Ipak, sve ove teorije su se pokazale neistinitim, pa šta onda uzrokuje razlike u boji žumanceta?

Žumance zaista može da ima različite boje koja može da varira od svetlo žute do tamno narandžaste.

Kakvo je značenje?

Ipak, boja ne govori ništa o načinu života kokoške i ne govori ništa o tome koliko je to žumance zdravo za vas.

Ono što nam pokazuje boja žumanceta je čime se hranila kokoška koja je nosila jaje.

Ako je kokoška unosila mnogo pšenice tada dobijamo meko žuto žumance.

S druge strane, ako je kokoška unosila kukuruz i biljku lucerku onda ćemo dobiti tamnije žumance. To je zbog karotena koji se nalazi u kukuruzu i lucerki, supstanci koja čini da šargarepa ima narandžastu boju, piše Telegraf.

