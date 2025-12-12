„Mudra supa“ je tajna kojom Rusi rešavaju problem probave, deluje za 40 minuta!

Mudra supa je ukusna, ali i veoma delotvorna. Samo 40 minuta nakon jela, creva će početi aktivno da rade i uskoro će se isprazniti.

Kako biste brzo i efikasno očistili debelo i tanko crevo isprobajte „supu mudrosti“, stari ruski recept

„Mudra supa“ je stari recept kojim Rusi rešavaju probleme sa metabolizmom: Jede se ujutru i odmah nakon jela čisti creva, prenosi stil.kurir.rs.

Ovo je stari i prirodan recept za ubrzavanje metabolizma, tj. čišćenje creva na jednostavan i efikasan način. Pre svega potrebno je pripremiti supu i to od ovih namirnica:

1/2 cvekle;

1 veliki paradajz;

2 velike šargarepe;

2 čena belog luka.

Svi proizvodi se moraju očistiti, iseći na male kockice i staviti u blender, dodajući pola čaše tople vode. Kada smeša postane homogena, treba je samo blago zagrejati i jesti tako toplu.

Napominjemo, ovo jelo se ne kuva, nego samo zagreva.

Kada je najbolje vreme za konzumiranje supe mudrosti?

Ova supa je ukusna ali i veoma delotvorna. Samo 40 minuta nakon što je pojedete, creva će početi aktivno da rade i uskoro će se isprazniti.

Nakon jela, važno je da budete u mirnom kućnom okruženju kako biste izbegli neprijatne situacije. Obavezno pripremite ovo jelo ako ste jeli pokvarenu hranu i hitno morate da očistite telo.

