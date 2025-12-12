„Mudra supa“ je tajna kojom Rusi rešavaju problem probave, deluje za 40 minuta!

Kako biste brzo i efikasno očistili debelo i tanko crevo isprobajte „supu mudrosti“, stari ruski recept
„Mudra supa“ je stari recept kojim Rusi rešavaju probleme sa metabolizmom: Jede se ujutru i odmah nakon jela čisti creva, prenosi stil.kurir.rs.
Ovo je stari i prirodan recept za ubrzavanje metabolizma, tj. čišćenje creva na jednostavan i efikasan način. Pre svega potrebno je pripremiti supu i to od ovih namirnica:
- 1/2 cvekle;
- 1 veliki paradajz;
- 2 velike šargarepe;
- 2 čena belog luka.
Svi proizvodi se moraju očistiti, iseći na male kockice i staviti u blender, dodajući pola čaše tople vode. Kada smeša postane homogena, treba je samo blago zagrejati i jesti tako toplu.
Napominjemo, ovo jelo se ne kuva, nego samo zagreva.
Kada je najbolje vreme za konzumiranje supe mudrosti?
Ova supa je ukusna ali i veoma delotvorna. Samo 40 minuta nakon što je pojedete, creva će početi aktivno da rade i uskoro će se isprazniti.
Nakon jela, važno je da budete u mirnom kućnom okruženju kako biste izbegli neprijatne situacije. Obavezno pripremite ovo jelo ako ste jeli pokvarenu hranu i hitno morate da očistite telo.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com