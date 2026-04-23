Rešenje za nadutost stomaka: Jedna kašičica ove namirnice posle jela „smiruje“ creva i ubrzava varenje

Nadutost stomaka rešenje krije se u jednoj kašičici kima posle jela. Smiruje creva, tera gasove i vraća lakoću. Probajte večeras.

Nadutost stomaka ne mora se uvek rešavati skupim preparatima.

Često je dovoljna samo jedna kašičica ovog starinskog začina nakon obroka da osetite olakšanje već za pola sata.

Iako ga većina nas čuva samo za sarmu, on je prava „prva pomoć“ kada se stomak nakon jačeg ručka naduje kao balon.

Umesto da trpite pritisak i tesnu odeću, iskoristite moć prirodnog rešenja koje momentalno pokreće varenje i vraća osećaj lakoće.

Zašto baš kim kao rešenje za nadutost stomaka

Sitno smeđe semenke sadrže etarska ulja, pre svega karvon i limonen, koja opuštaju glatke mišiće creva.

Kada se creva opuste, gas koji je bio zarobljen lakše izlazi, a grčevi popuštaju. To znači manje pritiska, manje bolova i brže pražnjenje želuca.

Kim takođe podstiče lučenje žuči i enzima pankreasa. Bez dovoljno žuči masna hrana ostaje predugo u tankom crevu i počinje da fermentira. Tu nastaju neprijatan zadah, težina i osećaj da vam je stomak tvrd.

Kako tačno uzeti kašičicu kima posle jela

Recept je prost i ne zahteva pripremu. Uzmite ravnu kašičicu celih semenki, sažvaćite ih polako oko trideset sekundi i popijte gutljaj mlake vode.

Žvakanje je važno jer tek tada etarska ulja izlaze iz semenke.

Posle masnog ručka: jedna kašičica celih semenki

Posle pasulja, kupusa ili sočiva: kašičica kima ili čaj od kima

Kod hronične nadutosti: dva puta dnevno, pre podne i uveče

Za decu stariju od četiri godine: pola kašičice, dobro izmrvljene

Ako vam ukus smeta, prelijte kašičicu kima sa dva decilitra ključale vode, poklopite deset minuta i popijte. Efekat je isti, samo blaži na nepcu.

Šta je kim i kako deluje na varenje

Kim je začin od osušenih plodova biljke Carum carvi, rođak mirođije i anisa. Deluje karminativno, što znači da tera gasove, i spazmolitički, što znači da opušta grčeve u crevima.

Efekat se oseća za petnaest do četrdeset pet minuta.

Kada namirnica za varenje neće biti dovoljna

Kim pomaže kod klasične nadutosti od hrane, stresa ili brzog jedenja.

Ako vam je stomak naduven svakog dana, bez obzira šta jedete, i traje nedeljama, to više nije stvar za začin.

Takve tegobe mogu da ukazuju na intoleranciju na laktozu, gluten ili na sindrom iritabilnog creva.

Pregled kliničkih podataka o uticaju kima na probavne tegobe, objavljen u časopisu „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“, pokazuje da ulje kima može ublažiti simptome funkcionalne dispepsije i nadutosti, ali autori naglašavaju da rezultati zavise od doze i trajanja primene.

Dakle, kim jeste pomoć, ali nije zamena za lekara kod ozbiljnih tegoba.

Greške koje ljudi prave sa kimom

Najčešća greška je gutanje celih semenki bez žvakanja. Tako prolaze kroz creva netaknute i nemaju nikakav efekat.

Druga greška je mešanje kima sa gaziranom vodom, što dodatno napumpa stomak.

Ne koristiti kim u trudnoći u većim količinama

Izbegavati ako uzimate lekove za razređivanje krvi

Ne zameniti kim kuminom, to su dva različita začina

Ne držati otvoreno pakovanje duže od šest meseci

Kada se navikne na kašičicu kima posle jela, većina ljudi primeti da im stomak prestaje da bude glavna tema večeri.

Spavanje postaje mirnije, a jutro bez onog osećaja da vam je stomak još uvek pun od sinoćnjeg ručka.

Koja namirnica vama najčešće izaziva nadutost stomaka i da li ste spremni da probate kim već uz sutrašnji ručak?

Da li kim može da se pije kao čaj svaki dan

Može, jedna do dve šoljice dnevno su bezbedne za odrasle. Pauzirajte posle tri nedelje redovne upotrebe nekoliko dana.

Koliko brzo kim deluje na gasove

Prvi efekat se oseća za petnaest do trideset minuta posle žvakanja kašičice celih semenki ili ispijene šoljice čaja.

Da li je kim isto što i kumin

Nije, kim ima blaži, sladunjav ukus, a kumin je oštriji i gorči. Oba pomažu varenju, ali se koriste u različitim jelima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

