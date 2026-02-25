Najzdravija hrana koju možete pojesti pre spavanja: Čuva srce, a ne goji ni gram

Ovo je najbolja hrana pred spavanje - lagan obrok koji smiruje srce i ne goji. Tačno ono što telu treba noću.

Zaboravite na ono zastarelo pravilo „ne jedi posle 18h“. Nutricionisti sa Harvarda i stručnjaci iz Mayo klinike upozoravaju da izgladnjivanje pred spavanje samo pravi problem – podiže hormon stresa, usporava mršavljenje i opterećuje srce. Suština je u tome da najbolja hrana pred spavanje nije ona koja ima najmanje kalorija, nego ona od koje vas srce ne budi usred noći i od koje se budite odmorni, a ne naduti.

Zašto se budite usred noći sa lupanjem srca?

Verovatno vam se desilo da se trgnete iz sna oko tri ujutru, a srce vam kuca kao da ste trčali uz stepenice. To nije uvek stres – često je u pitanju čist metabolizam.

Stručnjaci sa Cleveland Clinic objašnjavaju da, kada nivo šećera u krvi previše padne, mozak to vidi kao alarm. On tada naredi telu da izbaci adrenalin kako bi se „probudilo“ i došlo do energije. Taj noćni nalet adrenalina vas trgne iz sna i ubrza vam puls. Zato je pametno odabran zalogaj pre spavanja zapravo „lek“ koji omogućava srcu da kuca mirno do jutra.

Evo šta nauka kaže da treba da se nađe na vašem tanjiru ako želite i mirnu noć i vitku liniju:

1. Orasi

Orasi nisu samo obična užina, oni su lek za srce koji možete kupiti na svakom ćošku. Prema istraživanju objavljenom u stručnom časopisu Nutrition, orasi su jedan od retkih direktnih izvora melatonina koji ljudsko telo može odmah da apsorbuje i iskoristi.

Dr Vendi Bazilijan, poznata američka dijetetičarka, ističe da omega-3 masne kiseline u orasima rade „noćnu smenu“.

One smanjuju nivo triglicerida i pritisak na arterije dok vi spavate. To ih čini idealnim izborom ako tražite obrok koji ne goji, jer šaka oraha (oko 30g) daje osećaj sitosti koji traje satima, sprečavajući jutarnje skokove insulina i napade gladi čim otvorite oči.

2. Grčki jogurt

Ako se pitate šta jesti kasno a da ne pokvarite liniju, nauka upire prstom u specifičnu vrstu proteina.

Studija objavljena u British Journal of Nutrition dokazala je da konzumiranje 30 grama proteina kazeina (kojim grčki jogurt obiluje) oko 30 minuta pre spavanja zapravo ubrzava metabolizam sledećeg jutra.

Kardiolozi često preporučuju grčki jogurt jer je prepun kalcijuma, koji direktno pomaže srčanom mišiću u održavanju pravilnog električnog ritma.

„Proteini kazeina se vare ekstremno sporo, što znači da vaše telo dobija konstantan priliv amino-kiselina tokom cele noći. To sprečava metaboličke padove koji su glavni krivac za noćno buđenje i znojenje,“ objašnjavaju stručnjaci sa Florida State University.

3. Višnje

Malo ko zna da su višnje, a posebno sok od trpkih višanja, jedna od retkih namirnica koja je prošla stroge kliničke testove za poboljšanje sna.

Studija sprovedena na Univerzitetu u Luizijani pokazala je da odrasle osobe koje piju sok od višnje dva puta dnevno spavaju u proseku 84 minuta duže.

Višnje su bogate proantocijanidinima, koji povećavaju dostupnost triptofana u telu. To ih svrstava u kategoriju namirnice za bolji san koje istovremeno čuvaju krvne sudove od oksidativnog stresa. Ako niste ljubitelj soka, mala porcija zamrznutih višanja je savršena lagana večera.

4. Banana i bademov puter

Mnogi beže od banane uveče zbog straha od šećera, ali dr Majkl Breus, vodeći svetski stručnjak za medicinu spavanja, tvrdi da je to greška.

Banana je prepuna magnezijuma i kalijuma – minerala koji u telu deluju kao prirodni relaksanti mišića i nerava.

Kombinacija banane i jedne kašičice bademovog putera je verovatno najbolja hrana pred spavanje jer bademi dodaju zdrave masti i dodatni magnezijum. Ova kombinacija usporava varenje šećera iz voća, održavajući vaš nivo energije stabilnim.

Ovo je prava „biološka infuzija“ za srce koja smanjuje stres i omogućava telu da lakše uđe u duboku REM fazu sna.

Birajte pametno, ne mučite se glađu

Nauka je definitivno srušila mit o gladovanju. Izgladnjivanje pred spavanje samo tera telo da skladišti masti jer se oseća ugroženo. Trik je u tome da vaš izbor bude lagana večera bogata triptofanom, kazeinom i magnezijumom.

Kada svom telu date gorivo koje ne podiže insulin u nebesa, ono će prirodno trošiti masne naslage dok vi spavate, a srce će vam biti zahvalno.

