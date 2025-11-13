Najbolje čiste krvne sudove i spušta pritisak, a košta manje od 100 dinara

Najbolje čisti krvne sudove beli luk i voda sa njim odličan je prirodni način za pročišćavanje krvnih sudova. Pomaže i cirkulaciju krvi.

Najbolje čisti krvne sudove i spušta pritisak, beli luk je odličan prirodni lek za visok krvni pritisak, a pomaže i cirkulaciju krvi. Odličan prirodni lek za visok krvni pritisak je svakodnevno uzimanje soka od borovnice ili vode sa belim lukom. Različite vrste čaja, kao što su od hibiskusa ili listova masline imaju odlična antihipertenzivna svojstva koja pomažu u kontroli krvnog pritiska.

Voda sa belim lukom je odličan prirodni način za regulisanje krvnog pritiska, jer najbolje čisti krvne sudove i stimuliše proizvodnju azot-oksida, koji pomaže cirkulaciju krvi i smanjuje pritisak na srce.

Pored toga, beli luk je takođe odličan u održavanju kardiovaskularnog zdravlja. Ima neverovatna antioksidativna svojstva koja štite krvne sudove. Prirodni lekovi su korisni kao dopuna lečenja visokog krvnog pritiska. Treba ih uzimati samo pod nadzorom kardiologa, jer ne isključuju potrebu za upotrebom lekova za pritisak koje vam je propisao lekar.

Dobar način uzimanja belog luka je upotreba vode sa ukusom tokom dana. Pored uzimanja vode sa belim lukom, možete ga unositi i tokom dana uz hranu, jer se tako lakše vari nego sa vodom.

Sastojci:

1 čen sirovog belog luka, oljušten i izgnječen;

100 ml vode

Način pripreme:

Stavite čen belog luka u šolju vode i ostavite da odstoji šest do osam sati (preko noći). Zatim ga sledećeg jutra popijte pre doručka. Ako želite, možete pripremiti i litar vode sa belim lukom i piti tokom dana. Vaši krvni sudovi biće vam zahvalni.

