Najbolje čisti bubrege, žuč i jetru: za ovaj napitak potrebne su samo 3 namirnice, sprema se za sekund!

Napitak najbolje čisti jetru, bubrege, žuč i žučne kanale sastoji se od jabuke, cvekle i šargarepe. Melem za organizam pravi se za sekund!

Napitak koji najbolje čisti bubrege, jetru i žuč sastoji se od voća i povrća bogatog flavonoidima i antioksidansima koji će pomoći vašem imunitetu da dobro reaguje na napade štetnih mikroorganizama.

Jabuka kao lek

Jabuke su od davnina poznate kao lek. Važi izreka da jedna jabuka dnevno čuva zdravlje, a ona nije bez osnova. Stručnjaci su analizirali hemijski sastav ove voćke i utvrdili da su njene fitohemikalije sredstvo protiv najmanje tri vrste karcinoma – pluća, debelog creva i jetre.

Bogate su vitaminima A i C, vitaminima B grupe i riboflavinom i imaju visok udeo dve fitohemijske supstance: pektina, koji olakšava peristaltiku creva i smanjuje apsorpciju šećera, ali i bora, koji čuva zdravlje kostiju i nervnog sistema.

Zahvaljujući svom sastavu jabuka ima detoksikaciono, antiseptično i protivupalno dejstvo, ona najbolje čisti i snižava holesterol u krvi i stimuliše rad jetre.

Šargarepa najbolje čisti toksine

Šargarepa ima antioksidativno, antibakterijsko i protiv tumorsko delovanje, štiti arterije i deluje kao ekspektorans pa najbolje čisti i olakšava izlučivanje sekreta iz pluća.

Antioksidativno delovanje šargarepe potiče od karotenoida, koji smanjuju rizik za razvoj tumora, štite od bolesti srca i vaskularnog sistema, a uz to podstiču mentalne funkcije. Važan sastojak ovog napitka je i cvekla, koja ima antibakterijsko, antioksidativno i laksativno delovanje.

Obiluje vitaminom A i betainom – enzimom koji hrani i jača jetru i žuč. Uz to, cvekla je odličan izvor kalijuma i najbolje čisti jetru, bubrege i žuč.

Cvekla kao „crveno zlato“

Cvekla je niskokalorična i nutritivno bogata namirnica. Na 100 grama, cvekla sadrži samo oko 43 kalorije. Bogata je vlaknima, vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C, folnu kiselinu, kalijum i mangan. Osim toga, cvekla je izvor antioksidanata, posebno betalaina, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa i smanjenju rizika od hroničnih bolesti.

Ova namirnica takođe podržava zdravlje srca, pomaže u regulaciji krvnog pritiska i poboljšava varenje zahvaljujući svom visokom sadržaju vlakana. Cvekla je takođe dobar izvor gvožđa, što je važno za zdravu cirkulaciju i prevenciju anemije.

Cvekla se često koristi kao prirodni lek zbog svojih antioksidativnih svojstava i sposobnosti da podržava zdravlje srca. Ona reguliše krvni pritisak, poboljša varenje i jača imunološki sistem. Takođe se istražuje njen potencijal u smanjenju upalnih procesa i prevenciji određenih hroničnih bolesti, ali treba se koristiti sa pažnjom i konsultovati se sa stručnjakom pre upotrebe kao leka.

Sastojci (za jednu čašu):

2 cele cvekle

2 šargarepe

2 jabuke

Priprema:

U blender stavite kuvanu cveklu, sveže šargarepe i jabuke, i miksajte dok ne dobijete jednoličnu smesu. Možete dodati malo vode, biljnog mleka ili kockice leda ukoliko je pretoplo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com