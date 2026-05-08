Najbolje čisti jetru, leči nadutost, pomaže kod upala i infekcija – lekovitost ove biljke pominje se u Bibliji i Kuranu

Sveta biljka koja čisti jetru, pomaže kod upala i rešava nadutost. Saznajte kako se uzima crni kim i zašto ga pominju Biblija i Kuran.

Postoji jedna sveta biljka čije se sitne crne semenke pominju i u Bibliji i u Kuranu, a islamski poslanik Muhamed za nju je rekao da leči sve bolesti osim smrti.

Ne, nije reč o običnom kimu koji posipate po kiflicama. Reč je o crnom kimu, biljci koja se u tradicionalnoj medicini koristi više od dve hiljade godina, a danas je nauka konačno stiže da potvrdi ono što su stari narodi odavno znali.

Zašto je crni kim sveta biljka, a ne začin sa pijace

Da odmah raščistimo zabunu. Nigella sativa nema veze sa kimom koji koristite za hleb i sireve. Potiče iz jugozapadne Azije, ima sitne crne semenke oštrog mirisa i blago gorkog ukusa.

Možete je naći kao celu semenku, mleveni prah ili hladno ceđeno ulje crnog kima u apotekama i prodavnicama zdrave hrane.

Kako sveta biljka pomaže jetri i varenju

Aktivni sastojak timokinon iz semenki deluje kao snažan antioksidans. Pomaže jetri da se očisti od nakupljenih toksina i podstiče lučenje žuči.

Ako patite od osećaja težine posle masne hrane, nadimanja ili lenjog varenja, par kapi ulja ujutru na prazan stomak može zaista da promeni stvari.

Smanjuje fermentaciju u crevima i gasove

Smiruje grčeve i podstiče rad žučne kese

Pomaže kod sindroma masne jetre

Ublažava mučninu i podrigivanje

Upale, infekcije i imunitet bez antibiotika

Ovo je možda najjača strana svete biljke. Istraživanja pokazuju da timokinon deluje protiv bakterija, gljivica i virusa, pa se ulje crnog kima koristi kao prirodna podrška kod čestih prehlada, sinusitisa i kandide.

Smiruje hronične upale koje stoje iza većine modernih bolesti, od reumatskih bolova do astme.

O dejstvu na imunitet pisao je i prestižni časopis „Journal of Ethnopharmacology“, a pregledni rad o terapijskom potencijalu crnog kima i timokinona potvrđuje protivupalna i antimikrobna svojstva semenki.

Crni kim za hormone, kožu i alergije

Žene koje doje često ga koriste jer pospešuje lučenje mleka. Reguliše šećer u krvi, smanjuje loš holesterol i pomaže kod kožnih problema poput ekcema i akni.

Ako vas mori sezonski kijavac, kapi ulja u nos ili kašičica preko dana primetno smiruju histaminsku reakciju.

Kako ga uzimati da biste osetili efekat

Pola kašičice ulja crnog kima ujutru, na prazan stomak

Kašičica celih semenki sa kašikom meda pre spavanja

Za kožu: nekoliko kapi ulja direktno na problematično mesto

Za sinuse: udisanje pare sa par kapi ulja

Kome blagoslovena semenka ne odgovara

Iako je Nigella sativa bezbedna za većinu ljudi, trudnice je ne smeju koristiti u koncentrovanom obliku jer može izazvati kontrakcije.

Oprez se preporučuje i ljudima koji piju lekove za zgrušavanje krvi ili pritisak. Uvek krenite sa malom dozom i pratite kako telo reaguje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

