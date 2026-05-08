Najbolje čisti jetru, leči nadutost, pomaže kod upala i infekcija – lekovitost ove biljke pominje se u Bibliji i Kuranu

Sveta biljka - crni kim
Postoji jedna sveta biljka čije se sitne crne semenke pominju i u Bibliji i u Kuranu, a islamski poslanik Muhamed za nju je rekao da leči sve bolesti osim smrti.

Ne, nije reč o običnom kimu koji posipate po kiflicama. Reč je o crnom kimu, biljci koja se u tradicionalnoj medicini koristi više od dve hiljade godina, a danas je nauka konačno stiže da potvrdi ono što su stari narodi odavno znali.

Zašto je crni kim sveta biljka, a ne začin sa pijace

Da odmah raščistimo zabunu. Nigella sativa nema veze sa kimom koji koristite za hleb i sireve. Potiče iz jugozapadne Azije, ima sitne crne semenke oštrog mirisa i blago gorkog ukusa.

Možete je naći kao celu semenku, mleveni prah ili hladno ceđeno ulje crnog kima u apotekama i prodavnicama zdrave hrane.

Kako sveta biljka pomaže jetri i varenju

Aktivni sastojak timokinon iz semenki deluje kao snažan antioksidans. Pomaže jetri da se očisti od nakupljenih toksina i podstiče lučenje žuči.

Ako patite od osećaja težine posle masne hrane, nadimanja ili lenjog varenja, par kapi ulja ujutru na prazan stomak može zaista da promeni stvari.

  • Smanjuje fermentaciju u crevima i gasove
  • Smiruje grčeve i podstiče rad žučne kese
  • Pomaže kod sindroma masne jetre
  • Ublažava mučninu i podrigivanje

Upale, infekcije i imunitet bez antibiotika

Ovo je možda najjača strana svete biljke. Istraživanja pokazuju da timokinon deluje protiv bakterija, gljivica i virusa, pa se ulje crnog kima koristi kao prirodna podrška kod čestih prehlada, sinusitisa i kandide.

Smiruje hronične upale koje stoje iza većine modernih bolesti, od reumatskih bolova do astme.

O dejstvu na imunitet pisao je i prestižni časopis „Journal of Ethnopharmacology“, a pregledni rad o terapijskom potencijalu crnog kima i timokinona potvrđuje protivupalna i antimikrobna svojstva semenki.

Crni kim za hormone, kožu i alergije

Žene koje doje često ga koriste jer pospešuje lučenje mleka. Reguliše šećer u krvi, smanjuje loš holesterol i pomaže kod kožnih problema poput ekcema i akni.

Ako vas mori sezonski kijavac, kapi ulja u nos ili kašičica preko dana primetno smiruju histaminsku reakciju.

Kako ga uzimati da biste osetili efekat

  • Pola kašičice ulja crnog kima ujutru, na prazan stomak
  • Kašičica celih semenki sa kašikom meda pre spavanja
  • Za kožu: nekoliko kapi ulja direktno na problematično mesto
  • Za sinuse: udisanje pare sa par kapi ulja

Kome blagoslovena semenka ne odgovara

Iako je Nigella sativa bezbedna za većinu ljudi, trudnice je ne smeju koristiti u koncentrovanom obliku jer može izazvati kontrakcije.

Oprez se preporučuje i ljudima koji piju lekove za zgrušavanje krvi ili pritisak. Uvek krenite sa malom dozom i pratite kako telo reaguje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

