Ovo je najbolje piće za zdrav metabolizam i snažno srce, tvrde nutricionisti

Kada je reč o održavanju zdravog metabolizma i snažnog srca, sok od nara može bitno uticati na metabolizam i zdravlje srca, te stručnjaci ukazuju da u zdravim navikama treba da napravite mesta i za ovaj napitak. U nastavku saznajte kako deluje i na koji način ga možete uklopiti u svoj režim.

Metaboličko zdravlje obuhvata sposobnost tela da pravilno obrađuje hranljive materije, održava nivo šećera, krvni pritisak i holesterol u normi. Kad svi ti procesi funkcionišu kako treba, rizik od bolesti poput dijabetesa i srčanih problema znatno opada, što doprinosi opštem zdravlju srca.

Nutricionisti ističu da, pored ishrane, sna, kretanja i kontrole stresa, određena pića mogu pružiti dodatnu podršku metabolizmu i zdravlju srca. Jedno piće naročito se izdvaja po korisnim sastojcima — to je sok od nara.

Zašto je sok od nara posebno koristan?

Sok od nara obiluje polifenolima, uključujući flavonoide poput antocijanina i elagične kiseline, koji imaju antioksidativno delovanje na organizam.

Njihova uloga je višestruka:

Neutralizuju slobodne radikale i štite ćelije od oksidativnog stresa, što pomaže u regulaciji šećera i holesterola, a time i u zdravlju srca.

Deluju protivupalno — smanjuju hroničnu upalu koja može remetiti metabolizam.

Imaju uticaj na zdravlje creva: polifenoli iz nara mogu delovati kao prebiotici i podstaći rast korisnih bakterija. Te bakterije zatim proizvode kratkolančane masne kiseline koje dodatno smanjuju upalu i pospešuju metabolizam.

Kako sok od nara pomaže srcu?

Ne samo da pomaže metabolizmu — sok od nara ima važnu ulogu i u održavanju zdravlja srca:

Redovan unos povezan je sa nižim krvnim pritiskom i boljom funkcijom krvnih sudova.

Time doprinosi smanjenju rizika od kardiovaskularnih oboljenja.

Nutricionistkinja Avery Zenker dodatno naglašava da uravnotežen crevni mikrobiom, čemu sok od nara doprinosi, pomaže u stabilizaciji šećera u krvi, regulaciji upalnih procesa i održavanju dobrih nivoa holesterola — apsolutno ključnih za metaboličko zdravlje.

Kako ga uključiti u svakodnevicu?

Da bi sok od nara delovao kao podrška, dobro ga je uklopiti u uravnotežen stil života:

Pijte ga kao dodatak, ne zamenu za ceo obrok.

Kombinujte sa izbalansiranim jelima — povrće, proteini, zdrave masti.

Obratite pažnju na količinu — umerenost je važna, jer i prirodni sokovi imaju šećera.

Ako je moguće, koristite svež sok bez dodatog šećera.

Pratite efekat — promeni u energiji, apetitu, opštem osećaju — i prilagodite unos prema telu.

