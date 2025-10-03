Najbolje voće za jesen – čisti creva i jetru, reguliše šećer u krvi, jedite ga svaki dan

Kruške su voće koje krije mnoge benefite za zdravlje. Jedna srednja kruška ima oko 101 kaloriju, ali bogata je vlaknima, vitaminom C, bakrom i kalijumom. Posebno je korisna za probavu jer vlakna pomažu da creva funkcionišu bolje i smanjuju zatvor.

U kori kruške se nalazi veliki deo antioksidanata — polifenola — koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, upala i inflamacije. Kod crvenih vrsta krušaka prisutni su i antocijanini koji mogu zaštititi srce i krvne sudove.

Redovna konzumacija krušaka može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 (posebno voća bogatog antocijaninima), jer vlakna usporavaju apsorpciju šećera. Takođe, jedno istraživanje je pokazalo da jedenje dve kruške dnevno niz nedelja može doprineti smanjenju faktora rizika za bolesti srca — niži krvni pritisak, bolji holesterol.

Kruške su niskokalorične, pune vode i vlakana — to ih čini pogodnim za dijete i kontrolu težine. U ishranu ih lako možete uključiti kao užinu, u smutije, salate, pa i uz sireve.

I važna napomena: bolje je jesti ih s korom, jer u kori ima dosta korisnih jedinjenja pored samog mesa voća.

