Najbolje voće za pamćenje i srce: Jeftino je i ima ga na svakom koraku, a pravo je blago

Najbolje voće za pamćenje i srce krije se u maloj crvenoj bobici. Brusnice čuvaju mozak i srce, probajte ih dodati u jelovnik.

Jedno malo, ali moćno voće – brusnice, možda krije ključ za očuvanje pamćenja i prevenciju demencije. Istraživači sa britanskog Univerziteta Istočna Anglija otkrili su da dnevna konzumacija brusnica može biti ključ za poboljšanje pamćenja, usporavanje razvoja demencije i čak smanjenje „lošeg“ holesterola, piše b92.net. Upravo zato za brusnice često kažu da su najbolje voće za starije osobe i sve one koji žele da očuvaju bistar um.

Studija je pratila 60 zdravih ispitanika tokom 12 nedelja, pri čemu je polovina njih svakodnevno konzumirala prah od brusnice, dok je druga polovina primala placebo.

Rezultati su bili iznenađujući – ispitanici koji su konzumirali brusnice pokazali su značajno poboljšanje u pamćenju u svakodnevnim događajima, bolju cirkulaciju krvi u mozgu i čak smanjenje nivoa „lošeg“ holesterola.

Dr David Vauzour, vođa istraživanja, ističe da je ovo jedna od prvih studija koja istražuje dugoročni uticaj brusnica na kognitivne sposobnosti i zdravlje mozga.

Rezultati su veoma ohrabrujući i mogu poslužiti kao osnova za buduća istraživanja o uticaju brusnice i sličnih bobica na zdravlje mozga.

Brusnice su poznate po svojoj moći u borbi protiv slobodnih radikala u telu, zahvaljujući antioksidansima poput vitamina C i E, kao i flavonoidima.

Osim toga, bogate su vlaknima, što može pomoći u promovisanju zdravog varenja i očuvanju zdravlja urinarnog trakta.

Zašto su brusnice najbolje voće za srce

Pored zaštite mozga, brusnice deluju i na kardiovaskularni sistem. Flavonoidi koje sadrže pomažu krvnim sudovima da ostanu elastični, a istraživanja ukazuju da redovno unošenje ovog bobičastog voća može povoljno uticati na krvni pritisak.

Manje rigidne arterije znače manji napor za srčani mišić, a samim tim i bolju cirkulaciju do svake ćelije.

Kada govorimo o holesterolu, brusnice mogu pomoći u podizanju nivoa „dobrog“ HDL holesterola, dok istovremeno smanjuju onaj „loši“ LDL.

To je kombinacija koju srce voli. Upravo zbog toga lekari sve češće preporučuju ovo moćno voće kao deo svakodnevnog jelovnika osobama koje žele prirodnu podršku zdravlju.

Kako uvrstiti brusnice u svakodnevnu ishranu

Sveže brusnice su kisele, pa ih retko ko jede same. Probajte ih dodati u jutarnji jogurt, ovsenu kašu ili smuti. Sušene brusnice odlično idu uz salate sa orašastim plodovima i sirom.

Ako volite topla pića, čaj od brusnice je sjajan izbor za hladne dane.

Šaka sušenih brusnica uz doručak

Nezaslađen sok razblažen vodom

Domaći džem bez dodatog šećera

Smrznute bobice u smutiju sa bananom

Da li su brusnice zaista najbolje voće za mozak

Brusnice spadaju među najbogatije izvore antocijanina i proantocijanidina, jedinjenja koja mogu poboljšati protok krvi u mozgu i smanjiti oksidativni stres. Zbog toga ih nauka svrstava u sam vrh voća za pamćenje.

Ove male bobice možda kriju veliku tajnu za očuvanje našeg uma i tela u budućnosti!

A koliko često ih vi imate na svom stolu i da li ih radije jedete sveže ili sušene?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

