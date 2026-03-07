Najbolje zamene za jaja: Ako postite ovo je savršeno rešenje za vas

I za vreme posta domaćice se trude da prave raznovrsna jela koja podrazumevaju posne namirnice. Najbolje zamene za jaja su semenke lana i čia.

Umesto jaja koristite tri smese koje su podjednako efikasne. Ovo su najbolje zamene za jaja u vreme posta.

Sa ovim savetima uspećete da napravite jela koja svi vole, a da ispoštujete post

U toku je uskršnji post i vernici koji se pridržavaju više ne moraju da se odriču omiljene hrane. Mleko može da se zameni bademovim ili sojinim, a za jaja postoje načini koji su odlični i definitivno pomažu.

Za vreme posta domaćice se trude da hrana bude raznovrsnija, a jednako ukusna kao i mrsna. Sa ovim savetima uspećete da napravite jela koja svi vole, a da ispoštujete post.

Ako pravite hleb, palačinke, mafine ili nešto drugo, umesto jaja koristite smese koje su podjednako efikasne.

Ovo su količine ukoliko želite najbolje zamene za jedno jaje, a ako vam treba više samo povećajte sastojke.

Smesa sa lanenim semenom

Sastojci:

1 kašika mlevenog lana

2,5 kašike vode

Priprema:

Pomešajte lan i vodu i ostavite 5 minuta.

Jedno jaje menjajte čia semenkama

Sastojci:

1 kašika čia semenki

3 kašike vode

Priprema:

Usitnite čia semenke dok ne dobijete smesu kao brašno, pa pomešajte sa vodom i ostavite 5 minuta. Tekstura treba da bude slična sirovom žumancetu.

Još jedan način da zamenite jaje, a možda i najlakši je da 2 kašike sirćeta rastvorite u 1/2 šolje vode.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

