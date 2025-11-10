Najbolji čistač jetre je ova namirnica: Uništava sve toksine kao od šale, pijte je ujutru na prazan stomak

Najbolji čistač jetre je suvo grožđe, To je jedan od najbogatijih izvora antioksidanata, a hranljive materije još koncentrisanije.

Jetru zovu i fabrikom krvi zato je veoma važno da ovaj organ bude zdrav i funkcionalan. Najbolji čistač jetre jeste suvo grožđe. To je jedan od najbogatijih izvora antioksidanata od svih namirnica.

Jetra je jedan od najvećih i najznačajnijih organa u telu, i bez nje bismo bili puni toksičnih supstanci. Jetra je odgovorna za stvaranje žuči koja razgrađuje masnoće i pretvara ih u energiju. On igra važnu ulogu u balansiranju nivoa šećera u krvi, a čak uzima i toksične supstance koje svakodnevno unosimo u organizam i pretvara ih u stvari koje naše telo može da koristi, ili ih razbija dovoljno da ih naša tela odlažu u obliku otpada.

Međutim, često olako shvatamo brigu o jetri i u sebe unosimo štetne supstance, kao što je alkohol, na primer. Postoji čak i stanje poznato kao nealkoholna bolest jetre koje može biti uzrokovano konzumiranjem proizvoda sa dodatim šećerom, prženom hranom, viškom soli i crvenim mesom.

Vašoj jetri bi moglo biti potrebno malo čišćenja! Jedan od načina da se to uradi je konzumiranje vode sa suvim grožđem.

Suvo grožđe je kao i obično grožđe puno vlakana i antioksidanata (bioflavonoidi i vitamin C) koji igraju ključnu ulogu u varenju i oslobađanju organizma od štetnih toksina i slobodnih radikala.

Ali, da li ste znali da suvo grožđe može imati više hranljivih materija nego grožđe?

Tako je. Prema informacijama koje je objavio Univerzitet Berkli, suvo grožđe ima skoro tri puta veći antioksidativni kapacitet od crnog i belog grožđa, te je jedan od najbogatijih izvora antioksidanata od svih namirnica. A hranljive materije su još koncentrisanije kada se voće osuši.

A sa svim tim koncentrisanim hranljivim materijama, stručnjaci su otkrili da je njihovo potapanje u vodu vrlo korisno. Kada se potope u vodu, te hranljive materije se stavljaju u tečnu formu koja im omogućava da ih telo brže apsorbuje – čak i povećavajući sadržaj antioksidanata. Konzumiranje vode od suvog grožđa povećava sposobnost suvog grožđa da očisti jetru, i ono se brzo kreće kroz probavni sistem pune antioksidansima koji izbacuju toksine.

Kako da napravite vodu sa suvim grožđem?

Temeljno očistite 150 grama grožđica. Zatim dodajte grožđice u 2 šolje vode koje treba da kuvate 20 minuta. Ostavite suvo grožđe u toj vodi preko noći. Ujutru procedite vodu iz grožđica i popijte je na prazan stomak. Radite to nekoliko dana, a vaša će jetra biti očišćena od toksina i spremna da obavlja svoj veoma važan posao!

