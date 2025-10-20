Najbolji čistač jetre: Samo 1 gutljaj svako jutro na prazan stomak i creva će raditi kao sat, zaboravićete na loše varenje

Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lek protiv svakakvih tegoba, a uopšteno čine čuda za organizam i preventivu bolesti.

Limun je namirnica bogata vitaminom C koja je već poznati sastojak u borbi protiv bolesti, nezi kože, a pomaže i kod smanjivanja lošeg holesterola.

Maslinovo ulje je bogato vitaminom E, antioksidansima i mastima koje pomažu kod mnogih hroničnih bolesti srca, jetre i mnogih drugih.

Zajedno ove dve namirnice čine protivupalnu bombu koju bi trebalo konzumirati svakog dana.

U nastavku saznajte kako deluje ova kombinacija i kako je konzumirati.

Jutarnja rutina

Napitak za čišćenje jetre vrlo je jednostavan. Sve što vam je potrebno je kašičica isceđenog limuna i maslinovog ulja, koje pomešate i popijete svako jutro, na prazan želudac. Nakon toga možete doručkovati.

Vaša će koža izgledati bolje, nestaće podočnjaci kao i problemi s probavom.

Pomažu kod zatvora

Započnite dan s čašom vode pomešane sa limunovim sokom i dve kašike maslinovog ulja. Ne samo da će izlečiti zatvor nego će i ojačati imunitet.

Čiste organizam

Antioksidansi i polifenoli u maslinovom ulju i limunovom soku mogli bi se nazvati „čišćenjima“ jer neutrališu ili „čiste“ štetne slobodne radikale, koji inače uzrokuju oštećenje ćelija i mogu doprineti bolestima.

Prevencija stvaranja žučnih kamenaca

Konzumacija zdravih masnoća, poput maslinovog ulja, može pomoći u sprečavanju žučnih kamenaca redovnim skupljanjem i pražnjenjem žučnog mehura. Nedostatak vitamina C takođe se povezuje s povećanim rizikom od razvoja žučnih kamenaca. Vitamin C može inhibirati kristalizaciju holesterola pretvarajući ga u žučne kiseline, čime sprečava stvaranje žučnih kamenaca.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com