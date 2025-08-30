Najbolji čistač jetre: Samo 1 mali gutljaj svako jutro na prazan stomak i creva će proraditi kao najbolji švajcarski sat

Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lek koji pomaže kod mnogih tegoba, a uopšteno čine čuda za organizam i preventivu bolesti.

Najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka.

Napitak za čišćenje jetre vrlo je jednostavan. Sve što vam je potrebno je kašičica isceđenog limuna i maslinovog ulja, koje pomešate i popijete svako jutro, na prazan želudac. Nakon toga možete doručkovati.

Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana. Posle prvog meseca osetićete promene. Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti.

Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije.

Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva. Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje.

Osim toga, konzumacija zdravih masnoća, poput maslinovog ulja, može pomoći u sprečavanju žučnih kamenaca redovnim skupljanjem i pražnjenjem žučnog mehura. Nedostatak vitamina C takođe se povezuje s povećanim rizikom od razvoja žučnih kamenaca. Vitamin C može inhibirati kristalizaciju holesterola pretvarajući ga u žučne kiseline, čime sprečava stvaranje žučnih kamenaca.

