Najbolji čistač jetre: Samo gutljaj na prazan stomak i creva će raditi kao sat, zaboravićete na lošu probavu

Veoma je važno da vam jetra bude najzdraviji organ. Popijte na prazan stomak kašiku maslinovog ulja i soka od limuna i zaboravićete probleme.

Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije. Najbolji čistač jetre jeste gutljaj maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka, svako jutro na prazan stomak i nećete imati stomačnih problema.

Jetru nazivaju i fabrikom krvi, pa je veoma važno da vam upravo jetra bude najzdraviji organ

Najbolja prevencija za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka. Nakon toga možete uživati u doručku.

Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana. Posle prvog meseca osetićete promene. Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti.

Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije.

Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva. Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com