Najbolji doručak koji pamte mnoge generacije, nekada bio „sirotinjska hrana“, i danas ga neki jedu

Namirnice na kojima su odrasli naši roditelji, bake i deke, kao što su svinjska mast, slanina i luk, danas se smatraju nezdravima, a bio je to najbolji doručak. Ali da li je tako?

Svinjska mast je jedna od onih kontroverznih namirnica koja i dalje diže prašinu u pogledu toga da li da je jedete ili izbegavate. Iako se godinama smatrala lošom hranom, mast ima brojne prednosti ako se pravilno i umereno koristi. Iako se zasićene masti i holesterol uvek pominju u kontekstu svinjske masti, svinjska mast ima oko 40 procenata zasićenih masti, oko 50 procenata mononezasićenih masti (uglavnom oleinske i palmitoleinske) i oko 10 procenata polinezasićenih masti (linolna, linolenska, arahidonska i DHA).

Hleb i mast

Svi oni koji su odrastali osamdesetih godina prošlog veka sećaju se sreće i zadovoljstva nakon što bi, iz celodnevne igre napolju, došli kući na večeru i pojeli krišku hleba namazanom masti i posutom crvenom začinskom paprikom.

On koji bi hteli da se zaslade, jeli bi krišku masti sa šećerom.

Sastojci:

parče hleba,

svinjska mast,

mlevena crvena paprika,

so.

Priprema:

Iseći hleb na parčad, može se koristiti i prženi topli hleb.

Namazati svako parče mašću, posoliti i posuti crvenu, melvenu, slatku papariku.

Žumance sa šećerom

Ako je dete htelo da jede nešto slatko, majka je uzimala žumance i šećer i mutila smesu dok ne bi „pobledela od muke“, a onda je to dete jelo u slast.

Da li možete da zamislite sada da detetu date sveže jaje sa šećerom? Danas je to sasvim zaboravljen slatkiš.

