Najbolji doručak na svetu i svi ga obožavaju, nisu samo ovsene pahuljice

Najbolji doručak na svetu je omlet, najzdraviji je, najbrže se sprema i mnogi ga obožavaju.

Kada se odlučimo za određeni režim ishrane, donosimo odluku da je vreme da promenimo navike i hranimo se zdravije, uglavnom se mnogi pitaju šta doručkovati.

Često u nedostatku vremena ili iz loših navika uzimaju proizvode iz pekare svakodnevno za prvi obrok, a to može negativno uticati na zdravlje i liniju.

Postoje razne varijante ukusnog i zdravog doručka koji se brzo i lako sprema, a ukoliko nemate ujutru vremena da ga pojedete kod kuće, možete spakovati i poneti na posao.

Važno je pravilno kombinovati namirnice, dobijajući vlakna, proteine, ugljene hidrate i sve potrebne nutrijente u doručku, a da se snađemo u tom carstvu zdravih ukusa može nam pomoći nutricionista.

Diplomirani nutricionista-dijetetičar Aleksandra Sedlarević otkriva koja kombinacija namirnica je najbolja za doručak ako želite da smršate.

– U cilju smanjenja telesne težine za najlakši jutarnji doručak, obzirom na brzinu života možemo izabrati ovsene pahuljice. Ovsene pahuljice najčešće poistovećujemo sa zdravim doručkom. Ipak, kombinacije kakve zamišljamo sa prelivima od punomasnog jogurta, čokoladnim kremovima i slatkim sirupima nisu dobar izbor. Zdravu ishranu prestavljaju kalorijski siromašnije i nutritivno bogatije verzije. Ovsene pahuljice su pogodne, za slatki ili slani doručak uz jaja, tunjevinu, sir, voće – objašnjava Aleksandra.

– Takođe omlet može biti dobar izbor koji će nas više zasititi. Omlet je jedan od najzdravijih i za pripremu najlakših obroka. Za jednu porciju je dovoljna količina od 1-2 cela jajeta i 1-3 belanca. Peče se na tihoj vatri u posudi sa nelepljivim dnom. Dodavanjem povrća imaćete ukusan i zdrav obrok bogat nutrijentima. Uvek kao opciju možemo birati tunjevinu u sopstvenom soku sa salatom, dvopekom ili integralnim hlebom, sirni namazi sa mladim sirom, palenta ili kačamak koji smo najčešće jeli kao deca uvek su dobar izbor u kombinaciji sa manje masnim mlečnim proizvodima. Kombinacije zdravih obroka mogu biti razne – završava nutricionista Aleksandra Sedlarević.

Ukoliko ne znate šta ćete pojesti za doručak, sledeći put napravite neku od zdravih predloženih varijanti. Obezbedite svoje jutro zdravljem, ukusima i pravom dozom potrebne energije.

