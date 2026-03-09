Najbolji jutarnji napitak po receptu srpskog lekara: Svakoga „diže iz mrtvih“

Nije kafa najzdraviji jutarnji napitak. Prema srpskom lekaru, čaj s malo meda i polena, matičnog soka od nara ili borovnice "diže iz mrtvih".

Najbolji jutarnji napitak idealan je za jutro i bićete sigurni da u njima nema ničeg štetnog za zdravlje.

Da li je bolje piti čaj ili kafu, pitanje je koje često dobijaju nutricionisti i lekari? Profesor dr Momčilo Matić kaže da ima bolji predlog za zdrav jutarnji napitak.

“Prvo što bih ujutru svima posavetovao jeste da popiju čašu tople vode”, kazao je dr Matić u emisiji “Jutro” na TV Prva. “To je idealno za hidrataciju organizma. A ako želite i da birate između čaja i kafe, ja bih se odlučio za prvo”, dodaje doktor.

U ovim napicima ima sastojaka koji donose trenutno uživanje i stimulišu centralni nervni sistem. Reč je o alkaloidima, derivatima ksantina koji šire krvne sudove, podstiču cirkulaciju i rad srca.

“Uticaj ovih alkaloida je malo diskutabilan”, tvrdi dr Matić. “Nekim ljudima nimalo ne prija kafa, meni uvek izaziva premor. Treba podsetiti da se uglavnom izučavaju dobri efekti a loši ne toliko. Pozitivna dejstva imaju vitamini, minerali i polifenoli u njima. Ali u čaju, recimo, ima oko 500 supstanci i njihovo uzajamno delovanje može da bude štetno.

Isto važi i za kakao u kojem ima metilksantina. U velikim količinama može biti veoma štetan za sve koji imaju ciste, naročito na žlezdanom tkivu.

Kafu, čaj i kakao ne treba da često pije niko ko ima probleme sa jetrom i bubrezima, jer njih opterećuju proizvodi metilksantina koje treba izbaciti iz tela”, naglašava naš doktor.

Takođe, ne treba kombinovati previše različitih vrsta čajeva u jednom napitku. Prema receptu dr Matića, u čaj treba sipati kašičicu meda i malo polena, a onda dodati i 1-2 kašičice matičnog soka od nara ili borovnice.

Ovo je najzdraviji i najbolji jutarnji napitak i bićete sigurni da u njemu nema ničeg štetnog za zdravlje.

(lepaisrećna.mondo.rs)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com