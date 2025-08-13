Najbolji letnji doručak: Čisti organizam od toksina i zaista fantastično osvežava

Napitak koji budi, pokreće metabolizam i cirkulaciju, podstiče probavu, hidrira, detoksikuje… Ovo je odličan je izbor za jutro, posebno ukoliko pokušavate da smanjite ili potpuno izbacite dnevnu dozu kafe.

Iako šljive nisu čest sastojak smutija, vredi ih probati i u ovoj kombinaciji, pogotovo uz dodatak malo mirišljave lavande. Smuti od šljiva je odličan letnji detoks za vaš organizam, a evo kako se sprema.

Sastojci:

200 g šljiva (bez koštica)

3 kašike vode

2 kašike nektara od jabuke

kašičica lavande

250 ml bademovog mleka

Priprema:

U lončiću pomešajte vodu, nektar od jabuke i lavandu pa zagrejte na laganoj vatri do vrenja.

Zatim kuvajte minut do dva (to možete uraditi i unapred pa držati u frižideru kako bi ukus lavande bio intenzivniji).

Kad se malo ohladi, iscedite, pa pomešajte s bademovim mlekom.

Sipajte u blender, pa dodajte iseckane očišćene šljive. Sve izmiksajte i smuti je gotov.

