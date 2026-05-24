Najbolji melem za creva, starinska čorba sa pirinčem i šargarepom koju su bake spremale posle teškog dana u polju

Melem za creva u jednoj šerpi: starinska čorba sa pirinčem i šargarepom koja smiruje stomak. Probajte večeras umesto teške hrane.

Posle dana u kom ste pojeli dve kafe, jedan burek i ništa toplo do osam uveče, telu ne treba roštilj. Treba mu najbolji melem za creva, tačnije tanjir tople, lagane čorbe od pirinča, šargarepe i malo krompira, kakvu su naše bake kuvale kada bi neko u kući bio „slabog stomaka„. Recept ima četiri sastojka, kuva se 25 minuta i košta manje od jednog peciva.

Zašto baš ovo jelo, a ne pileća supa iz kesice

Industrijske supe iz kesice imaju previše soli i pojačivača ukusa, što naduvene crevne zidove dodatno iritira. Domaća čorba sa kuvanim pirinčem radi suprotno. Pirinač upija višak tečnosti u crevima, šargarepa donosi rastvorljiva vlakna, a topla voda opušta grčeve. To je razlog zašto pedijatri decenijama preporučuju kuvani pirinač i šargarepu kod stomačnih tegoba.

Istraživanja o uticaju rastvorljivih vlakana iz šargarepe na crevnu mikrofloru, objavljena u časopisu „Nutrients“, pokazuju da redovan unos kuvanog povrća može podržati ravnotežu dobrih bakterija u crevima. Ne radi preko noći, ali pomaže.

Šta je tačno „najbolji melem za creva“

To je lagana, prozirna čorba na bazi vode (ne mesne supe), sa kuvanim pirinčem, sitno seckanom šargarepom, jednim manjim krompirom i kašičicom maslinovog ulja na kraju. Bez zaprške, bez paprike, bez kocke. Cilj je da stomak dobije toplo, a ne da se bori sa mašću.

Sastojci za dve porcije

1,2 litra vode

3 kašike pirinča (okruglog, ne basmati)

2 srednje šargarepe

1 manji krompir

pola kašičice soli

kašičica maslinovog ulja na kraju

peršun, ako ga podnosite

Kako se kuva, korak po korak

Stavite vodu da provri. Šargarepu narendajte na krupno rende, krompir iseckajte na kockice veličine kockice šećera. Kada voda provri, ubacite povrće i pirinač istovremeno. Smanjite vatru na srednju, poklopite, kuvajte 22 do 25 minuta. Pirinač treba da bude potpuno mek, skoro raspadnut. To je ključni trik koji svi greše: ako pirinač ostane „al dente“, čorba neće smiriti stomak, već će ga dodatno opteretiti.

Posolite tek na kraju. Skinite sa vatre, dodajte kašičicu maslinovog ulja i sitno seckan peršun. Sačekajte pet minuta pre nego što jedete, da temperatura padne na prijatnu.

Greška koju prave skoro svi

Ljudi misle da će čorba biti „ukusnija“ ako dodaju kocku, vegetu ili zaprške od luka. To pretvara jelo za creva u običnu tešku supu. Cela poenta je odsustvo izazivača. Ako vam je previše bljutavo, dodajte par kapi limuna na kraju, ne so.

Kada ovo jelo nije rešenje

Ako imate bol koji ne prolazi 24 sata, povišenu temperaturu ili krv u stolici, nije vreme za narodne recepte, već za lekara. Čorba je za one večeri kada ste pojeli previše, popili previše kafe ili jednostavno osećate da vam stomak traži pauzu.

Može li se ovo jelo pripremiti unapred

Može, ali ne više od 24 sata unapred. Pirinač u čorbi nastavlja da upija vodu i sutradan dobijete gustu kašu. Ako pravite za dva dana, skuvajte povrće odvojeno i dodajte sveže kuvan pirinač pred serviranje. Stoji u frižideru, na nižoj polici, u staklenoj posudi sa poklopcem.

Koliko puta ste posle teškog dana posegnuli za picom umesto za toplim tanjirom, pa zažalili u jedan ujutru

Da li je melem za creva dobar za decu

Jeste, od navršene prve godine, bez soli za bebe i bez ljutih začina. Pirinač i šargarepa su među prvim namirnicama koje pedijatri preporučuju kod blagih stomačnih tegoba.

Mogu li umesto pirinča staviti testeninu

Možete, ali efekat na crevima neće biti isti. Pirinač upija tečnost i smiruje, testenina samo puni stomak.

Koliko često sme da se jede ova čorba

Slobodno dva do tri puta nedeljno kao laka večera. Svaki dan nije potrebno, telo voli raznovrsnost.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

