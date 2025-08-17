Najbolji napitak za čišćenje debelog creva, izbacivanje otrova i skidanje kilograma, dodajte samo 2 sastojka u vodu s limunom

„Čišćenje“ debelog creva je dobar način da se reguliše varenje i očisti telo od toksina.

Voda je dobar način da se reguliše varenje i obezbedi dobro funkcionisanje celog tela. Najbolje bi bilo da u toku dana popijete šest do osam čaša mlake vode. Stručnjaci savetuju konzumaciju svežeg voća i povrća sa visokim sadržajem vode.

Takođe je moguće ispirati debelo crevo slanom vodom. Savet je da pomešate dve kašičice morske soli sa mlakom vodom i popijete ovo piće na prazan stomak. Voda i morska so će stimulisati debelo crevo za nekoliko minuta.

Takođe, biljna vlakna su moćna pomoć za varenje, esencijalni su hranljivi sastojci i mogu se naći u voću, povrću, celim žitaricama, orašastim plodovima i semenkama. Mogu da regulišu zatvor, ali i preterano aktivna creva.

Međutim, rešenje koje najbolje čisti creva je mešavina svežeg limunovog soka, jedne kašičice meda i prstohvata soli, koju treba pomešati sa toplom vodom i popiti ujutru na prazan stomak. Ovaj napitak je dobar način za razbuđivanje organizma i podsticanje dobre funkcije debelog creva.

Takođe se preporučuju sokovi od voća i povrća. Sokovi od jabuke, limuna i aloe vere su efikasan način za čišćenje debelog creva. Pored toga, na ovaj način obezbedićemo telu sve hranljive materije i vitamine koji mogu da ojačaju imuni sistem.

Takođe, biljni čajevi su tradicionalni lek za creva. Laksativne biljke kao što su aloe vera i koren belog sleza su moćni agensi protiv zatvora.

(Story.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com